CHP’de bomba iddia! Ekrem İmamoğlu yarın genel başkan adaylığını açıklayabilir! Partiye yakın isimlerden Gürkan Hacır duyurdu...

DARBE PLANI SONRASI İLK KEZ BULUŞTULAR

Bu gelişme sonrası gözler bugün düzenlenecek olan toplantıya çevrilmişti. CHP'de belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda Ekrem İmamoğlu ihaneti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk kez yüzyüze geldi.

İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM: TOPLUM İSTİYOR

Diğer yandan İmamoğlu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan 'İktidar İçin Değişim' sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti. Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" ifadelerini kullandı.