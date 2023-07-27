CHP'de bomba iddia! Ekrem İmamoğlu yarın genel başkan adaylığını açıklayabilir! Partiye yakın isimlerden Gürkan Hacır duyurdu...
Seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından CHP'de değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın CHP Genel Başkanlığına adaylığını duyurabileceğinin altını çizerken "Bu bilgiyi İBB çevrelerinden aldık" ifadelerini kullandı. Hacır İmamoğlu'nun net bir açıklama yapacağını vurgularken, "İmamoğlu'nun ilk defa değişim talebi doğrultusunda ne istediğini, nasıl bir yol haritası izleyeceğini net bir ifadeyle açıklaması bekleniyor." dedi.
14-28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan ancak istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu seçimin faturasını da MYK ve danışmanlarına kesti.
İMAMOĞLU ÖZCAN VE İMAMOĞLU'NUN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ
Kılıçdaroğlu diğer yandan "mücadeleye devam" mesajı verirken, "İktidar için değişim" isimli internet sitesi açan İmamoğlu'nu ve Bolu'dan Ankara'ya yürüme kararı alarak Kılıçdaroğlu'nu protesto eden Tanju Özcan'ı görmezden geldi.
DARBE TOPLANTISI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Bu gelişmeler ışığında CHP'de Ekrem İmamoğlu liderliğinde yapılan "darbe toplantısı" siyaset kulislerine bomba gibi düşerken görüntüleri kimin sızdırdığı hala netlik kazanmış değil.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM: ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.
DARBE PLANI SONRASI İLK KEZ BULUŞTULAR
Bu gelişme sonrası gözler bugün düzenlenecek olan toplantıya çevrilmişti. CHP'de belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda Ekrem İmamoğlu ihaneti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk kez yüzyüze geldi.
İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM: TOPLUM İSTİYOR
Diğer yandan İmamoğlu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan 'İktidar İçin Değişim' sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti. Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" ifadelerini kullandı.
BOMBA İDDİA! YARIN ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK
Bu gelişme sonrası CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır katıldığı canlı yayında gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulundu. Hacır, Ekrem İmamoğlu'nun yarın CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıklayabileceğini ifade etti.
"NET BİR İFADEYLE DUYURABİLİR"
Bu duyumu İBB çevrelerinden aldığını vurgulayan Hacır "İmamoğlu'nun ilk defa değişim talebi doğrultusunda ne istediğini, nasıl bir yol haritası izleyeceğini net bir ifadeyle açıklaması bekleniyor." diye konuştu.
"KAPSAMLI BİR AÇIKLAMA YAPACAK"
Hacır ayrıca konuya ilişkin şunları söyledi:
"Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü tweeti bir giriş, aslı yarın geliyor. Kesin söylemiyorum ama bir ihtimal Ekrem İmamoğlu yarın genel başkan adaylığını duyurabilir, kapsamlı bir açıklama yapacak ve kendi kaleme aldığı bir makaleyi sosyal medya hesabından paylaşacak. Yarın ilk defa değişim talebi doğrultusunda ne istediğini, nasıl bir yol haritası izleyeceğini net bir ifadeyle açıklaması bekleniyor. İBB çevrelerinden aldığımız haber bu."
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