İYİ Partili Rıdvan Uz’dan halkın iradesine ağır hakaret

KOLA KUTUSUNU DESTEKLEYECEKTİK

Seçim hezimeti sonrası muhalefet cephesinden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ederken, son olarak İyi Parti milletvekili Rıdvan Uz millet iradesini yok sayan söylemlerde bulundu.

"Kemal Bey'in adaylığını engellemek' demek onu desteklememek anlamına gelmez" diyen Uz, "'Kola kutusu da koysak kazanıyoruz' diyorlardı. Biz de kola kutusu da konulsa destekleyecektik. Bunun anlamı iktidarın değişme arzusuydu." ifadelerini kullandı.

MİLLET İRADESİNE SAYGISIZLIK TEPKİ ÇEKTİ

Rıdvan Uz'un bir canlı yayında söylediği bu sözler sosyal medyada tepkilere neden oldu. "Millet iradesine o derece saygınız yok" yorumları yapılırken, bir kullanıcı da "Gece gündüz liyakat diye yırtınanlar kola kutusu da olsaydı oy verecektik diyor bu zevzeklik bu pespayelik muhalif olsaydım canımı sıkardı." yorumunu yaptı.