Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Söylemez kardeşler için müebbet istendi

CİNAYETTEN SONRA SIR GÖRÜŞMELER

İddianamede Metin Süs'ün cep telefonu üzerinde yapılan incelemelere de yer verildi. Buna göre Süs, cinayetin işlenmesinden bir gün sonra 9 Şubat saat 01.22'de Mustafa Söylemez ile Whatsapp üzerinden görüştü. Aynı dakikalarda Söylemez'in eski eşi Songül Söylemez'le de aynı şekilde irtibata geçti. Süs'ün ayrıca aynı gün saat 12.07'de ağabey Mehmet Faysal Söylemez'in eşi Dilek Söylemez'le de whatsapp üzerinden görüştüğü vurgulandı.

GÜVENLİKTİ CASİNO SAHİBİ OLDU

Hazırlanan iddianameye göre Falyalı, yaklaşık 20 yıl önce KKTC'de kumarhane güvenliği olarak işe başladı. Birçok otel işletmeciliği ve casino yöneticiliği yaptı. Nihayetinde ise Les Ambassadeurs Hotel ve Casino'nun sahibi oldu.