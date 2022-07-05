Halil Falyalı suikastında bomba detay! 350 bin TL'lik tetikçi

Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Halil Falyalı cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianamede Metin Süs'ün, annesi Zeynep Taşoğlu'nun hesabından tetikçi Mustafa Söylemez'e 350 bin lira gönderdiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 05.07.2022 07:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL