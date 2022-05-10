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Halil Falyalı suikastında yeni gelişme! Metin Süs'ün ifadesi ortaya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) katledilen Halil Falyalı soruşturması kapsamında şüpheli olan Metin Süs'ün ifadesi gün yüzüne çıktı. Süs, Falyalı cinayetini işleyen Mustafa Söylemez'i 6 senedir tanıdığını, cinayetin sonraki günü Söylemez'in beraber yaptıkları kahvaltıda herhangi anormal bir durum yaşanmadığını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 10.05.2022 15:49 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 16:16
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Halil Falyalı suikastında yeni gelişme! Metin Süs’ün ifadesi ortaya çıktı

KKTC'de şoförü ile beraber 8 Şubat 2022'de Halil Falyalı'nın cinayete kurban gitmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol koşuluyla serbest bırakılan Metin Süs'ün ifadesi ortaya gün yüzüne çıktı.

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Halil Falyalı suikastında yeni gelişme! Metin Süs’ün ifadesi ortaya çıktı

HALİL FALYALI SORUŞTURMASI

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Falyalı'yı çapraz ateşe tutan ve akabinde Kıbrıs'tan İstanbul'a gelen Mustafa Söylemez, 9 Şubat sabahı Bakırköy'de bulunan Metin Süs'le buluştu.

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Halil Falyalı suikastında yeni gelişme! Metin Süs’ün ifadesi ortaya çıktı

Süs ifadesinde, Mustafa Söylemez'le ne zaman tanıştığını, o gün neden yanına geldiğini soruşturma makamlarıyla paylaştı. Süs, 'Yandım Çavuş' isimli bir restoranın sahibi olduğunu dile getirdi.

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Halil Falyalı suikastında yeni gelişme! Metin Süs’ün ifadesi ortaya çıktı

(Mustafa Söylemez)

ARALARINDAKİ İLİŞKİYİ ANLATTI

Süs ifadesinde, Mustafa Söylemez'le 2016-2017 yıllarından itibaren tanıdığını söyledi. Söylemez'in sahibi olduğu akaryakıt istasyonu ve restoranlarına sık sık geldiğini dile getirirken, "Kendisini ilk başta müşteri olarak tanırdım. Telefonla irtibatım vardır. Ticaretimiz olmamıştır. Bu şahısla ortak bir suç kaydımız yoktur" dedi.

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Halil Falyalı suikastında yeni gelişme! Metin Süs’ün ifadesi ortaya çıktı

"BERABER KAHVALTI YAPALIM"

Olay günü kahvaltı salonunda Mustafa Söylemez'le görüştüğünü kabul eden Süs, "Kendisi sabah saatinde beni aradı ve işyerine gitmediysen beraber kahvaltı yapalım dedi. Kendisini Bakırköy Veliefendi köprüsünün sahil tarafından araçsız bir şekilde aldım. Kahvaltı yaptık.