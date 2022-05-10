10 Mayıs 2022, Salı
Halil Falyalı suikastında yeni gelişme! Metin Süs'ün ifadesi ortaya çıktı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) katledilen Halil Falyalı soruşturması kapsamında şüpheli olan Metin Süs'ün ifadesi gün yüzüne çıktı. Süs, Falyalı cinayetini işleyen Mustafa Söylemez'i 6 senedir tanıdığını, cinayetin sonraki günü Söylemez'in beraber yaptıkları kahvaltıda herhangi anormal bir durum yaşanmadığını dile getirdi.
Giriş Tarihi: 10.05.2022 15:49 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 16:16
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