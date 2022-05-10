Halil Falyalı suikastında yeni gelişme! Metin Süs’ün ifadesi ortaya çıktı

(Mustafa Söylemez)

ARALARINDAKİ İLİŞKİYİ ANLATTI

Süs ifadesinde, Mustafa Söylemez'le 2016-2017 yıllarından itibaren tanıdığını söyledi. Söylemez'in sahibi olduğu akaryakıt istasyonu ve restoranlarına sık sık geldiğini dile getirirken, "Kendisini ilk başta müşteri olarak tanırdım. Telefonla irtibatım vardır. Ticaretimiz olmamıştır. Bu şahısla ortak bir suç kaydımız yoktur" dedi.