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Falyalı’nın suç örgütüne ikinci dalga operasyon: 116 şüpheliden 14 şüpheli tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2022
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Falyalı’nın suç örgütüne ikinci dalga operasyon: 116 şüpheliden 14 şüpheli tutuklandı

Yasadışı bahisten elde edilen paraları aralarında Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu suç örgütüne aktarılmasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyonda adliyeye sevk edilen 116 şüpheliden 14 şüpheli tutuklandı.

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