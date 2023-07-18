CHP'deki gerilim ekranlara da yansıdı! Tanju Özcan ve Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi
CHP'de seçimlerdeki yenilgi sonrası parti karışırken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması için yürüyüş başlatmıştı. Bir televizyon programına katılan Özcan, yayında CHP’li Barış Yarkadaş ile birbirine girdi. Hararetli açıklamalarda bulunan Özcan'ın "Ben Faik Öztrak gibi değilim, dede milletvekili-bakan, baba milletvekili-bakan" sözüne karşılık veren Yarkadaş, Özcan'a "Dayının oğlunu Belediye Başkan Yardımcısı yaptın." dedi.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldıkları canlı yayın programında şoke eden anlara imza atarak birbirine girdi.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de kavgalar bitmek bilmiyor. Bir tarafta Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederken, bir kesimde Kılıçdaroğlu'nu savunarak göreve devam etmesi gerektiğini belirtiyor.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etmek için Bolu'dan Ankara'ya 'değişim' yürüyüşü gerçekleştirmişti. Yürüşünü tamamladıktan sonra CHP Genel Merkezi önüne koltluk fırlatan Tanju Özcan, TV100 kanalında katıldığı bir canlı yayın programında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen eski milletvekili Barış Yarkadaş ile arasında tansiyon yükseldi.
"DAYININ OĞLUNU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI YAPTIN"
Hararetli açıklamalarda bulunan Özcan'ın "Ben Faik Öztrak gibi değilim, dede milletvekili-bakan, baba milletvekili-bakan" sözüne karşılık veren Yarkadaş, Özcan'a "Dayının oğlunu Belediye Başkan Yardımcısı yaptın." dedi.
"YEREL SEÇİMLERLE İLGİLİ UMARIM BİR YERLE İLGİLİ VAAT ALMAMIŞSINIZDIR"
"CHP'liler oylarıyla seçilip gidip CHP Genel Başkanına koltuk fırlattın" diyen Yarkadaş'a sert cevap veren Tanju Özcan, "Ben seni özel hayatta objektif bir insan olarak tanıdım ama. Yerel seçimlerde umarım bir yerle ilgili vaat almamışsındır. Ben o koltuğu Genel Başkna tepki olarak attım. Hatta kendim için de attım." dedi.
Özcan, Yarkadaş'ın da CHP liderine karşı benzer bir eylemde bulunduğunu öne sürdü. Özcan'ın "Yarkadaş yakasındaki kartı fırlatmıştı Kılıçdaroğlu'na isabet etmişti." iddiası sonrası çıldıran Yarkadaş, "Yalan söylüyorsun. Genel başkana karşı senin yaptığın gibi bir şeyi yapmam." diyerek kendisini savundu.
YARKADAŞ İLE ÖZCAN ARASINDA KOLTUK GERİLİMİ
Özcan'a yanıt olarak "Keşke o koltuğu atarken kendi koltuğunuzu da atsaydınız" diyen Yarkadaş'a "Sadece CHP'lilerin oylarıyla seçilmedim ben. Ne yapacağım. Bırakmıyor koltuğu. Oturuyor, kurulmuş koltuğa, başarısız olmuş. Utanmadan bırakmıyor." ifadelerini kullandı.
"ATIN BU ADAMI NE İŞİ VAR"
Özcan, son olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili gençler ile yaptığı toplantıdaki konuşmasından bir ses kaydı yayınlamıştı.
"PARTİDEN ATIN GİTSİN BU ADAMI"
"İyi dinleyin lütfen" başlığıyla yayınladığı videoda kendisiyle ilgili "Partiden atın gitsin bu adamı ne işi var" ifadelerinin kullanıldığı ses kaydında Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak 'Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir 'Gizli güç' yok. Halkın gücü var." dedi.
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