CHP’deki gerilim ekranlara da yansıdı! Tanju Özcan ve Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi

"YEREL SEÇİMLERLE İLGİLİ UMARIM BİR YERLE İLGİLİ VAAT ALMAMIŞSINIZDIR"

"CHP'liler oylarıyla seçilip gidip CHP Genel Başkanına koltuk fırlattın" diyen Yarkadaş'a sert cevap veren Tanju Özcan, "Ben seni özel hayatta objektif bir insan olarak tanıdım ama. Yerel seçimlerde umarım bir yerle ilgili vaat almamışsındır. Ben o koltuğu Genel Başkna tepki olarak attım. Hatta kendim için de attım." dedi.

Özcan, Yarkadaş'ın da CHP liderine karşı benzer bir eylemde bulunduğunu öne sürdü. Özcan'ın "Yarkadaş yakasındaki kartı fırlatmıştı Kılıçdaroğlu'na isabet etmişti." iddiası sonrası çıldıran Yarkadaş, "Yalan söylüyorsun. Genel başkana karşı senin yaptığın gibi bir şeyi yapmam." diyerek kendisini savundu.