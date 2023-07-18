Kılıçdaroğlu'nun "sağ kolu" İmamoğlu'nun safına geçti! CHP'deki değişim kavgasında delege avı başladı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki "sağ kollarından" olan ve seçimi kazanması durumunda Adalet Bakanı yapmayı düşündüğü Muharrem Erkek, İmamoğlu'nun safına geçti. CHP'deki "değişim" kavgasında İBB Başkanı İmamoğlu'nun yaptığı bu hamleyle eli zayıflayan Kılıçdaroğlu, köy listelerini de Muharrem Erkek'e kaptırdı.
28 Mayıs öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanı yapmayı düşündüğü CHP PM üyesi Muharrem Erkek, memleketi Çanakkale'de devam eden delege seçimleri kapsamında "değişim" listeleri çıkardı.
Bu hamlesiyle genel merkezde rahatsızlık yaratan Erkek, Merkez ilçeye bağlı köylerde Kılıçdaroğlu destekçilerine karşı peş peşe zaferler elde etti.
Gözünü yarın başlayacak olan ilçenin büyük mahallelerindeki ön seçimlere diken Erkek, kentteki değişim grubunun lideri konumunda bulunuyor.
28 Mayıs gecesine kadar Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Muharrem Erkek, bu tarihten sonra 180 derecelik dönüş yaparak İmamoğlu'nun "değişim" cephesine katıldı.
Yaklaşık 2 hafta önce İmamoğlu ve beraberindeki siyasilerle İstanbul'da gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıkan Erkek, memleketinde delege avı için büyük bir operasyon başlattı.
Kentteki ön seçimlerde CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da desteklediği mavi listeye karşı "değişim" listesi oluşturan Erkek, Merkez ilçeye bağlı Çınarlı, Karacaören, Işıklar ve Güzelyalı köylerinden beyaz liste çıkardı.
KILIÇDAROĞLU'NUN "HAYALİ" KABİNESİ DARMADAĞIN
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde bakan yapmayı düşündüğü CHP'li siyasiler, 28 Mayıs sonrası paramparça bir görüntüye büründü.
Muharrem Erkek'in yanı sıra Aile Bakanlığı için adı geçen Selin Sayek Böke de İmamoğlu'nun yanında saf tutarak Kılıçdaroğlu'na cephe aldı.
Dışişleri Bakanı olarak görevlendirileceği konuşulan Ünal Çeviköz, seçim hezimeti sonrası danışmanlık görevinden tasfiye edildi.
Enerji Bakanı olarak atanması beklenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise Kılıçdaroğlu'na bağlılığını sürdürüyor.
4 isim de kabinede yer almayı bekledikleri için milletvekili adaylığına başvuru yapmamıştı.
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