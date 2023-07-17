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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli anlaşmayı açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.07.2023
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli anlaşmayı açıkladı! Kılıçdaroğlu’ndan 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı

28 Mayıs seçimleri öncesinde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları yazılı mutabakatı açıkladı.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararının perde arkasını açıkladı.

Seçim sonrası sessizliğini bozan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile kurduğu ittifak hakkında kritik açıklamalar yaptı.

Seçim döneminde CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ümit Özdağ'ı ikna edebilmek için verdiği sözler gündeme gelmiş ancak net açıklamalardan kaçınılmıştı.

KILIÇDAROĞLU İLE ÖZDAĞ ARASINDA YAZILI MUTABAKAT

T24'e konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları yazılı mutabakatı açıkladı.

"Şimdiye kadar hiç açıklamadım." diyen Özdağ, "Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." ifadelerini kullandı. Özdağ, bakanlıkların yazılı mutabakat, MİT'in sözlü anlaşma olduğuna dikkat çekti.

"İÇİŞLERİ BAKANI OLACAKTIM"

Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde kendisinin İçişleri Bakanı olacağını söyleyen Ümit Özdağ, diğer iki bakanlığa ilişkin bilgi vermedi.

"KILIÇDAROĞLU 'AÇIKLAMAYIN' DEDİ"

Seçim sonuçlarına ilişkin de konuşan Özdağ, "Kemal Bey, zerre kadar oy faydası olmayan altılı masadaki ortaklarının İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi'ne verilmesine tepki göstereceğini bildiği için benim bu konuda anlayışlı davranmamı rica etti. 'Bunu çok vurgulamayın' dedi. Ben de kabul ettim. Ama ortakları tarafından Kılıçdaroğlu'ndan istenen şey yanlıştı. Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanabilirdi eğer ortakları engellemeseydi…" şeklinde konuştu.

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