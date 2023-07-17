Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli anlaşmayı açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı
28 Mayıs seçimleri öncesinde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları yazılı mutabakatı açıkladı.
28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararının perde arkasını açıkladı.
Seçim sonrası sessizliğini bozan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile kurduğu ittifak hakkında kritik açıklamalar yaptı.
Seçim döneminde CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ümit Özdağ'ı ikna edebilmek için verdiği sözler gündeme gelmiş ancak net açıklamalardan kaçınılmıştı.
KILIÇDAROĞLU İLE ÖZDAĞ ARASINDA YAZILI MUTABAKAT
T24'e konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları yazılı mutabakatı açıkladı.
"Şimdiye kadar hiç açıklamadım." diyen Özdağ, "Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." ifadelerini kullandı. Özdağ, bakanlıkların yazılı mutabakat, MİT'in sözlü anlaşma olduğuna dikkat çekti.
"İÇİŞLERİ BAKANI OLACAKTIM"
Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde kendisinin İçişleri Bakanı olacağını söyleyen Ümit Özdağ, diğer iki bakanlığa ilişkin bilgi vermedi.
"KILIÇDAROĞLU 'AÇIKLAMAYIN' DEDİ"
Seçim sonuçlarına ilişkin de konuşan Özdağ, "Kemal Bey, zerre kadar oy faydası olmayan altılı masadaki ortaklarının İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi'ne verilmesine tepki göstereceğini bildiği için benim bu konuda anlayışlı davranmamı rica etti. 'Bunu çok vurgulamayın' dedi. Ben de kabul ettim. Ama ortakları tarafından Kılıçdaroğlu'ndan istenen şey yanlıştı. Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanabilirdi eğer ortakları engellemeseydi…" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS-2023 başarı sıralaması! 2-4 yıllık üniversiteler en düşük kaç puanla alıyor? 130-160-180-190-200-230 puanla sözel sayısal bölüm kontenjanları!
- LGS MEB 2023 tercih sonuç ekranı | LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi son tercih tarihi!
- Sabah yorgun uyanana asırlık tedavi! Ebu Bekir Er Razi'den bitkinliğe şifa reçetesi! Yaz sıcaklarında tek yapmanız gereken...
- YKS tercih ekranı ÖSYM! TYT-YDT-AYT 2023 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?
- Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9'da açıklandı! SSK, BAĞ-KUR'lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...
- Her an açıklanabilir! YKS (TYT-AYT-YDT) 2023 bugün (erken) açıklanacak mı, ne zaman? Üniversite sınav sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı!
- Beykent Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2023! Beykent Üniversitesi 2 yıllık - 4 yıllık bölümler ve başarı sıralaması...
- Filenin Sultanları final maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye - Çin kadın voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Terzi 2. sezon ne zaman? Netflix Terzi dizisi ikinci sezon var mı, başlayacak mı? Yayın tarihi...
- EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI | 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır? 48 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi şartları...
- DEPREMZEDE HİBE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI | 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli faizsiz kredi müjdesi! Yerinde Dönüşüm Projesi başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Konut / iş yeri ödeme planı...
- 16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı 2023? e-Devlet sorgulama ekranı