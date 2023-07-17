Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli anlaşmayı açıkladı! Kılıçdaroğlu’ndan 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı

"KILIÇDAROĞLU 'AÇIKLAMAYIN' DEDİ"

Seçim sonuçlarına ilişkin de konuşan Özdağ, "Kemal Bey, zerre kadar oy faydası olmayan altılı masadaki ortaklarının İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi'ne verilmesine tepki göstereceğini bildiği için benim bu konuda anlayışlı davranmamı rica etti. 'Bunu çok vurgulamayın' dedi. Ben de kabul ettim. Ama ortakları tarafından Kılıçdaroğlu'ndan istenen şey yanlıştı. Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanabilirdi eğer ortakları engellemeseydi…" şeklinde konuştu.