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HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu-Ümit Özdağ ittifakı sonrası flaş itiraf! "HDP ile pazarlık yapmadık" diyen Kılıçdaroğlu'na Pervin Buldan mesajı verdi

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 26.05.2023 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
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HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu-Ümit Özdağ ittifakı sonrası flaş itiraf! HDP ile pazarlık yapmadık diyen Kılıçdaroğlu’na Pervin Buldan mesajı verdi

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylamasına saatler kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olabilmek için adeta her yolu deniyor. İlk tur öncesi HDP ile pazarlık masasına oturan CHP lideri, 28 Mayıs öncesi bu kez milliyetçilik rolüne bürünerek Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile el sıkıştı. "HDP ile pazarlık yapmadım" diyen Kılıçdaroğlu'na ise yanıt HDP'li Pervin Buldan'dan geldi. Buldan "Ümit Özdağ’ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu sözlerdir." dedi.

Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidecek. 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur oylamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oydan fazla fark atarken; yüzde 50+1 kuralı nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. İkinci tur öncesi söylem değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu, milliyetçi rolüne büründü. Bu doğrultuda göçmenler hakkında zaman zaman nefret söylemlerinde de bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile masaya oturan Kılıçdaroğlu, bir mutabakat imzalayarak Özdağ'ın desteğini aldı.

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU-ÖZDAĞ İTTİFAKI SONRASI FLAŞ SÖZLER
Yaşanan bu gelişmeler sonrası gözler HDP'ye çevrildi. Özdağ ile yapılan anlaşmanın HDP'de rahatsızlık oluşturduğu belirtilirken, Kılıçdaroğlu ise HDP ile yaptığı pazarlığı inkar ederek "HDP ile pazarlık yapmadık" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN KILIÇDAROĞLU'NUN VERDİĞİ SÖZLER"
Kılıçdaroğlu-Özdağ anlaşması ile ilgili HDP'den flaş bir çıkış eldi.

HDP eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptığı açıklamada, "Ümit Özdağ'ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun topluma vermiş olduğu sözlerdir, daha önce yapmış olduğu açıklamalardır. Özdağ son günlerde ırkçı, faşist söylemleri çok yaygın bir şekilde kullanıyor. Kürt halkına düşmanlığı bir kez daha ortaya koyuyor. Kürt halkı üzerinden bazı oyunları oynamaya çalışıyor ama biz bu oyunlara asla ve asla gelmeyeceğiz." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA PAZARLIK GÖNDERMESİ
Buldan, Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında imzalanan protokolü de görmezden geldi ve daha önce yaptıkları görüşmelerdeki pazarlıklara dikkat çekerek "İkinci turda kazanabilmek için Ümit Özdağ ile bir protokol imzalamış olabilirler. Ama bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce topluma yapmış olduğu açıklamalar, vermiş olduğu sözlerdir." dedi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER İTİRAF ETMİŞTİ
HDP ile yapılan kirli pazarlığa ilişkin çarpıcı bir itiraf Sırrı Süreyya Önder'den gelmişti. HDP'li Önder, Kılıçdaroğlu ile yapılan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamasında kendilerine söz verildiğini kaydetmişti. Terör suçlarından dolayı tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için özgürlük iması yapan Önder, Kılıçdaroğlu'nun bunu kabul ettiğini dile getirmişti.

SEÇİM BEYANNAMESİ KANDİL'DEN
Öte yandan, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayanlar arasında HDP'nin dahil olduğu Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın seçim beyannamesini DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz kamuoyuna duyurmuştu.

PKK'NIN İSTEDİĞİ HER ŞEYİ VAADETTİLER
Skandal seçim bildirisinde şu maddeler yer almıştı:
- Kürt halkına Kürdistan'da kendi kendilerini yönetmelerine imkan verecek bir statünün tanınması
- Tüm siyasi tutsakların ayrımsız ve koşulsuz serbest bırakılması
- Abdullah Öcalan'ın üzerinde uygulanan tecrite son verilmesi

PKK’dan HDP’ye gazete üzerinden talimat
HDP’den Kılıçdaroğlu’na Özdağ gözdağı

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