HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu-Ümit Özdağ ittifakı sonrası flaş itiraf! "HDP ile pazarlık yapmadık" diyen Kılıçdaroğlu'na Pervin Buldan mesajı verdi

"ÖNEMLİ OLAN KILIÇDAROĞLU'NUN VERDİĞİ SÖZLER"

Kılıçdaroğlu-Özdağ anlaşması ile ilgili HDP'den flaş bir çıkış eldi.

HDP eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptığı açıklamada, "Ümit Özdağ'ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun topluma vermiş olduğu sözlerdir, daha önce yapmış olduğu açıklamalardır. Özdağ son günlerde ırkçı, faşist söylemleri çok yaygın bir şekilde kullanıyor. Kürt halkına düşmanlığı bir kez daha ortaya koyuyor. Kürt halkı üzerinden bazı oyunları oynamaya çalışıyor ama biz bu oyunlara asla ve asla gelmeyeceğiz." dedi.