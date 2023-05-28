Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ’a 3 bakanlık teklif etmiş

"600 BİNE YAKIN SIĞINMACI DÖNDÜ"

Başkan Erdoğan, bu arada yeni bir adımlarının daha olduğunu, Katar'ın verdiği destekle 1 milyon mülteciyi iskan edebilecekleri konutların yapımına Suriye'de başlandığını dile getirdi.

Bu evlerin ne zaman biteceğine yönelik bir soruya Erdoğan, "Çok fazla süreceğini zannetmiyorum ama azami yani 1 seneyi bulabilir tabii. Yani buna 4 ay, 5 ay diyemeyiz ama briket evler öyle değil. Briket evler çok seri ve onlar bitti zaten. Bir taraftan yerleşim oralara başladı. Yani 450-500 bin oralara dönüş var." yanıtını verdi.

Ahmet Hakan'ın "Şimdi siz Katar fonuyla oraya briket evler yapıyorsunuz." demesi üzerine "O ayrı" cevabını veren Erdoğan, Hakan'ın "Briket evler yapıyorsunuz. Bir milyon mültecinin geri dönüşünü sağlayacak konutlar yapıyorsunuz." sözüne de "Onlar daha modern olacak." karşılığını verdi.

Başkan Erdoğan, "Ben gitmiyorum derse mülteciler, orada gönüllülüğü nasıl sağlayacaksınız?" sorusu üzerine, "Bunlara tabii biz bu evleri gösterdiğimizde, bu 450-500 bin nasıl gittiyse, şimdi buralardaki bu binalar görüldüğü zaman ben inanıyorum ki bu insanlar bu binalara da gidecektir." dedi.

Depremden sonra da dönenlerin olduğunun aktarılması üzerine Erdoğan, "Bu yeni proje, çok çok güzel bir proje. Yani bu projeyi görenin 'Ben gitmeyeceğim' demesi inşallah mümkün değil." diye konuştu.

Erdoğan, bir diğer önemli adımın ise Türkiye-Rusya-İran-Suriye arasındaki dörtlü görüşmeler olduğuna işaret ederek "Bu dörtlü görüşmelerle de ben Suriyeli kardeşlerimizin bu topraklarına, kendi evlerine döneceklerine inanıyorum. Gerek bu briket evler gerek diğerleri, hakikaten cezbedici ve bu daha önce oturdukları yerlerle mukayese edilemeyecek kadar güzel konutlar oluyor." ifadelerini kullandı.

"Herhalde orada görüşmeler iyi gidiyor, dörtlü görüşmeler, ilerliyor çünkü. Ortak mekanizmalardan bahsedildi" denilmesi üzerine Erdoğan, "Evet. Şu anda bir defa 600 bine yakın sığınmacı döndü. Terörle mücadelemizde başarılı oldukça da Suriye'yle normalleşme oldukça ve yeni projeler sürdükçe bu daha da hızlanacak ve Katar sağ olsun, bu konuda hassas davranıyor. Onlar da bu noktada 'Biz elimizden gelen desteği size vereceğiz.' diyorlar." değerlendirmesini yaptı.

"3 MİLYON 388 BİN SURİYELİ SIĞINMACI VAR TÜRKİYE'DE"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin "10 milyon daha mülteci gelecek" iddialarının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Sen inanıyor musun? Benim İçişleri Bakanım kaç kez bu açıklamaları yaptı, 'Türkiye'de şu an itibarıyla 4 milyona yakın Suriyeli var.' diye. Bunu kaç kez açıkladı. Fakat bu adam yalancı ya. Yani bu adam sirk cambazı. Devletin yetkili kurumları, AFAD'ı vesaire hepsi 'rakam şu.' diyor. O hala kalkıyor '10 geldi. 10 daha gelecek.' diyor. Şu anda bizdeki Suriyeli sığınmacı sayısı; 3 milyon 388 bin Suriyeli sığınmacı var Türkiye'de ama bunlara kalırsa '10 milyon' diyor. '10 milyon da gelecek' 20 milyon. Ya yapma. Niye bu kadar yalancısın? Biraz böyle dürüst ol da hiç olmazsa vatandaş da sana inansın. Her şeyi yalan üzerine kurulu."

CHP'nin bu konudaki billboardlarına değinen Erdoğan, "Mesela şimdi billboardları asmışlar. (Suriyeliler gi-de-cek) Aralara da tireleri koymuş. Bu ne demek biliyor musun? Yani yapamayacağım ben bunu demektir" dedi.

ÖZDAĞ Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'yla imzaladığı mutabakatın ardından HDP'nin desteğini sürdürmesine yönelik değerlendirmesi sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Yani HDP bu bütünleşmeden sonra eğer desteğini çekerse şaşmayın. Şimdi bütün bunlara rağmen tabii bizim de aldığımız feedbackler bu noktada farklı. Tepedekilerle taban aynı düşünüyor diye bir şey yok. Yani şimdi Sinan Oğan'ın 5,2'sine, Özdağ öyle diyor ya, '5,2, Sinan Oğan'ın gittiği yoldan gitmez' diyor. Şimdi kendisi için aynı şeyi söylemiyor. Yani senin şu anda oy potansiyelin ne? (Zafer Partisi'nin aldığı oy oranı) O 2,2. senin gittiğin yola gidecek mi? O da öyle bir şey değil. Cepte keklik değil bunlar."

"HDP açısından baktığınızda HDP yönetimi böyle dese de HDP tabanı farklı bir tutum içine girebilir mi diyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, "Girebilir diyorum, evet." cevabını verdi.

Yeşil Sol Partiden milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder'in "Bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi (Kemal Kılıçdaroğlu) çizdi. Dolayısıyla ağır bir sorumluluk aldı üzerine. Bunları yerine getirmek zorunda." ifadeleri aktarılan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunların kendi arasındaki bu görüşmelerde bir yerde, Kılıçdaroğlu'na bunlar aba altından sopayı göstermişler demek ki. Kapalı kapılar arkasında kendilerine verdiği sözleri de bu arada hatırlatıyorlar. Terör örgütleriyle pazarlık yaparsan onlar da senin iradeni bu şekilde ipotek altına alırlar. Yapılan bu. Kılıçdaroğlu aslında 'Selo'nun serbest kalmasını istiyorsanız bize oy vereceksiniz.' derken açıktan da bunu söyledi zaten. Bu ne demektir; 'Selo'yu çıkaralım istiyorsanız bize oy vereceksiniz' Ya sen kimsin ki? Kalkıp da yargının verdiği kararın üstünde bir kararla suçluları serbest bırakma vaadinde bulunuyorsun. Bu ülke bir hukuk devleti değil mi? Adaletin gereği neyse ancak bu olur. Hukukun üstünlüğüne sen nasıl kalkıp da ket vurabiliyorsun? Biz bir anayasa devletiyiz ve bu anayasa devletinde bu ifade bir hukuk tanımazlığın aslında bir ifadesidir, yansımasıdır."

"CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim, hukuk devleti içerisinde adalet tanımayan bir tavır içerisinde olan Kılıçdaroğlu'na daha ne kadar tahammül edecek?" diye soran Erdoğan, böyle bir muhalefet anlayışının olamayacağını belirtti.