Ümit Özdağ Abdüllatif Şener ile yaşadığı diyaloğu paylaştı: CHP'den aday olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm dedi
28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları tarihi hezimetin ardından CHP'de iç karışıklık yaşanırken Abdüllatif Şener partisinden ayrıldığını açıklayarak bir de bomba patlattı. Şener "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım." diyerek Kılıçdaroğlu'na destek vermediğini duyururken bu durum CHP'lileri çılgına çevirdi. Bugün ise bir gerçek daha ortaya çıkarken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şener'in kendisine "Benim partim bu politikasını sürdürürse CHP'den vekil adayı olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm" dediğini ifade etti. İşte detaylar...
Seçimlerde yaşadığı ağır hezimetin ardından HDP ve PKK başta olmak üzere 7'li koalisyonda büyük hayal kırıklığı yaratan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken tüm MYK üyeleri ve danışmanlarını görevden aldı.
ABDÜLLATİF ŞENER'DEN AYRILIK KARARI
Bu gelişmeler parti tabanında rahatsızlık oluştururken istifa kararları da üst üste geldi. Son olarak CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener partisinden ayrıldığını duyurdu.
"CHP'YE OY VERMEDİM" DEDİ ORTALIK KARIŞTI
Bununla da kalmayan Abdüllatif Şener, ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu ve CHP'ye oy vermediğini de duyurarak büyük bir bomba patlattı.
"SİNAN OĞAN'A OY VERDİM"
"1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Ben CHP'de siyaset yaptım ama bütün partilerin bana ilgisin olduğunu o partilerden milletvekili olmasam dahi geçmişte bana milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı olduğunu biliyorsunuzdur."
"MECLİS SEÇİMLERİNDE KİMSEYE OY VERMEDİM"
Meclis seçimlerinde kimseye oy vermedim. Şöyle bir detayda var. CHP'ye yönelik genel bir eleştirim yok. Ama siz oyunuzu kullanırken genel manzaraya bakarsınız ve oyunuzu kullanırsınız. Ben de böyle değerlendirdim."
ÜMİT ÖZDAĞ: VEKİL SEÇİMLERİNDE DE ZAFER PARTİSİNE VEREBİLİR DEDİ
Bu gelişme sonrası CHP'liler Şener'e yoğun tepki gösterirken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında Abdüllatif Şener'in sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ben Abdüllatif Bey ile iki defa sohbet ettik. Bunlar geniş grupların olduğu kahvaltı sohbetiydi. CHP milletvekili olduğu dönemde çok sayıda insanın içinde 'Sizin sığınmacı politikanız benim partiminden daha doğru. Benim partim bu politikasını sürdürürse CHP'den vekil adayı olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm' dedi."
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