Ümit Özdağ Abdüllatif Şener ile yaşadığı diyaloğu paylaştı: CHP’den aday olsam da Zafer Partisi’ne oy veririm dedi

ÜMİT ÖZDAĞ: VEKİL SEÇİMLERİNDE DE ZAFER PARTİSİNE VEREBİLİR DEDİ

Bu gelişme sonrası CHP'liler Şener'e yoğun tepki gösterirken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında Abdüllatif Şener'in sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ben Abdüllatif Bey ile iki defa sohbet ettik. Bunlar geniş grupların olduğu kahvaltı sohbetiydi. CHP milletvekili olduğu dönemde çok sayıda insanın içinde 'Sizin sığınmacı politikanız benim partiminden daha doğru. Benim partim bu politikasını sürdürürse CHP'den vekil adayı olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm' dedi."