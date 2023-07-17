Başkan Erdoğan’ın Körfez çıkarmasının perde arkası! 4 alanda öncelik olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayacak Körfez turunda Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek. Ziyaretin başlıca gündemi karşılıklı ekonomik yatırımlar. Tarım, yenilebilir enerji, savunma sanayi ve sağlık 4 alan olarak öne çıkacak. 3. Ülkelere yapılacak yatırımlarda iş insanlarının ortaklıkları da konuşulacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ekonomi Müdürü Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üç gün sürecek Körfez turu bugün Suudi Arabistan ile başlayacak. Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşecek olan Başkan Erdoğan, yarın da Katar'a geçecek. 8 aylık bir aradan sonra gideceği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek. Erdoğan'ın Körfez turundaki son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çarşamba günü Abu Dabi'de bir araya gelecek.
Bu ülkelerde yapılacak iş forumlarına katılacak olan Başkan Erdoğan'ın Körfez bölgesini kapsayan ziyaretinin öncelikli gündemi ekonomik ilişkiler olacak. Erdoğan'ın muhataplarıyla sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayisi, lojistik, tahıl, e-ticaret, petrokimya ve finans gibi alanlarda işbirliğini ele alması bekleniyor.
Beraberinde 200'den fazla iş insanı ile Körfez turuna çıkan Başkan Erdoğan, liderlerle yapacağı baş başa ve heyetler arası görüşmelerin yanı sıra Cidde, Doha ve Abu Dabi'de düzenlenecek iş forumlarına katılacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ekonomi Müdürü Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
Okan Müderrisoğlu'nun öne çıkan sözleri:
"Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün başlayacak Körfez ziyaretine endeksli bir gündem var. Türkiye'nin vizyonu için hareketli bir hafta olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti ekonomi temelli olacak. Esasen Körfez ülkeleri ile ilişkileri iyileştirmeye ve siyasi manada problemleri aşmaya dönük geçen yıl başlayan süreç artık ekonomik anlamda meyvelerini verecek bir ivmeye doğru gidiyor. Zaman zaman Katar merkezli olmak üzere Körfez ile daha çok fon akışı ile sınırlı olmak üzere ilişkilerimiz vardı. Bunun olumlu sonuçlarını da gördük. Ancak bu kez orta ve uzun vadeyi kapsayacak şekilde stratejik ve başka bir evreye gidiyor.
ÇERÇEVE ANLAŞMALAR İMZALANACAK
Türkiye'nin ABD ve AB ile ilişkilerinin seyri Körfez ile ilişkilerine de etki ediyor. Suudi Arabistan, BAE ve Katar'a yapılacak ziyaretlerde bir çerçeve anlaşma önerilmesi ve imzalanması söz konusu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bu ülkelere farklı tarihlerde ziyaretler gerçekleştirdiler. Önemli konular üzerinde duruldu ve bir protokol taslağı oluştu.
4 KRİTİK ALAN
Körfez ülkelerinde tarım hem onlar için hem dünya için çok önemli. Karbon emisyonun azaltılması, yenilebilir ve sürdürülebilir enerji çok önemli ve Türkiye bu alanda çok mesafe aldı. Savunma sanayi Türkiye'nin gözbebeği ve dünyaya parmak ısırtıyor. Sağlık hizmetleri ve sağlık teknolojisi masada olacak. Türkiye özellikle bu sağlık teknolojisine odaklanmaya çalışıyor. Sağlık hizmetlerinde ise zaten bir markayız.
YENİ DÖNEMİN KAPILARI ARALANIYOR
Hem Türkiye'de hem de Türk firmaları ile birlikte 3. ülkelerde yatırım çerçevesi bekleniyordu. Sadece Türkiye'ye fon akışı ile sınırlı olmayan Türk iş insanlarıyla muhataplarının 3. ülkelerde birlikte yatırım yapma ve sonuçlarından birlikte yararlanma şeklinde olacak. Türkiye'nin Körfez ile ilişkilerini dönemsel olmaktan çıkaran orta-uzun vadeli bir çerçeve anlaşmasına bağlayan öncelikli 4 alanı kapsayan bir yol izlenecek. Artık yeni bir dönemin kapısı aralanıyor.
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