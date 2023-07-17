Başkan Erdoğan’ın Körfez çıkarmasının perde arkası! 4 alanda öncelik olacak

Okan Müderrisoğlu'nun öne çıkan sözleri:

"Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün başlayacak Körfez ziyaretine endeksli bir gündem var. Türkiye'nin vizyonu için hareketli bir hafta olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti ekonomi temelli olacak. Esasen Körfez ülkeleri ile ilişkileri iyileştirmeye ve siyasi manada problemleri aşmaya dönük geçen yıl başlayan süreç artık ekonomik anlamda meyvelerini verecek bir ivmeye doğru gidiyor. Zaman zaman Katar merkezli olmak üzere Körfez ile daha çok fon akışı ile sınırlı olmak üzere ilişkilerimiz vardı. Bunun olumlu sonuçlarını da gördük. Ancak bu kez orta ve uzun vadeyi kapsayacak şekilde stratejik ve başka bir evreye gidiyor.