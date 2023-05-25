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Son dakika | Ümit Özdağ Kandil ittifakında! HDP'den 2. tur kararı: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2023
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Son dakika | Ümit Özdağ Kandil ittifakında! HDP’den 2. tur kararı: Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz

Son dakika haberi...HDP, Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan protokole rağmen, seçimin ikinci turunda Kılıçdaroğlu’na destek vermeye devam edecek.

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