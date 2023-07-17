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ASELSAN "EREN"i hazırladı! Tehditleri bizzat tespit edecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.07.2023
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ASELSAN ERENi hazırladı! Tehditleri bizzat tespit edecek

ASELSAN tarafından geliştirilen ve yakın zaman envantere girecek yeni nesil Orman İçi Gözetleme Radar Sistemi, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) tanıtılacak.

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