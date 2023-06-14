CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan'ın biletini kesti! Yerel seçimlerde aday göstermeyecek
28 Mayıs seçimlerinde sandıktan yenilgiyle ayrılan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirebilmek için kolları sıvayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu zorlu bir süreç bekliyor. Kılıçdaroğlu'nun sık sık "değişim" mesajı veren İmamoğlu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın biletini kestiği iddia edildi.
Yerel seçimlere 9 ay kala CHP kulislerinden peş peşe çarpıcı iddialar geliyor. Seçimler öncesi "baba-oğul" görüntüsü çizen, 29 Mayıs'tan sonra ise birbirlerine cephe alan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun kurultay satrancı devam ediyor.
Delege gücünü elinde bulunduran ve kendisine yönelik "koltuğu bırak" çağrılarından rahatsız olan Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde hem İmamoğlu hem de Tanju Özcan'ı bir daha belediye başkanlığına aday göstermeyeceği ifade ediliyor.
İddiaya göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun yargı sürecinin tamamlanmaması halinde bunu da bahane ederek, parti tabanından tepki çekmeyecek güçlü bir ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak göstermeye hazırlanıyor.
KAFTANCIOĞLU DA İMAMOĞLU'NU İSTEMİYOR
Öte yandan partiye yakın kaynaklar, kurultayda genel başkanlığa aday olsa da olmasa da İmamoğlu için İstanbul defterinin 31 Mart yerel seçimleri ile birlikte kapanmasını "yüksek ihtimal" olarak yorumluyor.
İmamoğlu ile arası açık olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da İstanbul'daki bu değişime tam destek verdiği öğrenildi.
İmamoğlu'nun kurultayda aday olması ve Kılıçdaroğlu'na kaybetmesi halinde parti içinde pasif bir konuma düşeceği ve ardından istifa ederek kendi partisini kurabileceği de iddialar arasında yer alıyor.
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