CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan’ın biletini kesti! Yerel seçimlerde aday göstermeyecek

Delege gücünü elinde bulunduran ve kendisine yönelik "koltuğu bırak" çağrılarından rahatsız olan Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde hem İmamoğlu hem de Tanju Özcan'ı bir daha belediye başkanlığına aday göstermeyeceği ifade ediliyor.