Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yeni hesaplaşma! "Bırak koltuğu" resti sonrası Ankara'ya gidiyor

ADAYLIK İÇİN DESTEK ARAYIŞI

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le 28 Mayıs seçimlerinin hemen ardından İstanbul'da gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıkan İmamoğlu, görüşme ile ilgili sorulan soruya flaş bir yanıt vermişti. Yaptığı görüşmelerin sadece Özel'le sınırlı olmadığını belirten İmamoğlu, "Sadece Özgür Özel değil, Engin Altay, Engin Özkoç... Partide, Selin Sayek Hanım, partide aklınıza gelen herkesle o günden bu güne görüştüm. Hala da görüşüyorum" dedi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili de, "Her türlü düşünmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul... Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil. Parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi, neyi istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız" diye konuştu.

İmamoğlu'nun bu açıklamaları "yapılacak Genel Başkanlık seçimleri için destek arayışı" olarak yorumlandı.