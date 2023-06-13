Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yeni hesaplaşma! "Bırak koltuğu" resti sonrası Ankara'ya gidiyor
Son dakika haberi | 28 Mayıs seçimlerinden hezimetle ayrılan CHP'de koltuk kavgası kızışırken, flaş bir gelişme yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "değişim" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj verirken, İmamoğlu'nun Ankara'ya giderek Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul'a hizmet et. İşine bak" restini çektiği İmamoğlu, seçimin ardından CHP'den bazı isimlerle görüştüğünü açıklamıştı. İmamoğlu'nun bu temasları yapılacak seçimde CHP başkanlığı için destek arayışı olarak yorumlanmıştı.
CHP'de koltuk savaşı iyice alevlendi. Seçimlerin ardından "mücadeleye devam edeceğim" diyerek koltuğu bırakmayacağının sinyalini veren Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" restini çeken Ekrem İmamoğlu arasında sular durulmuyor.
ANKARA'YA GİDİYOR
İBB Başkanı İmamoğlu'nun yarın Ankara'ya gideceği bildirildi. İmamoğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu ile saat 10.30'da bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
ADAYLIK İÇİN DESTEK ARAYIŞI
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le 28 Mayıs seçimlerinin hemen ardından İstanbul'da gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıkan İmamoğlu, görüşme ile ilgili sorulan soruya flaş bir yanıt vermişti. Yaptığı görüşmelerin sadece Özel'le sınırlı olmadığını belirten İmamoğlu, "Sadece Özgür Özel değil, Engin Altay, Engin Özkoç... Partide, Selin Sayek Hanım, partide aklınıza gelen herkesle o günden bu güne görüştüm. Hala da görüşüyorum" dedi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili de, "Her türlü düşünmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul... Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil. Parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi, neyi istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız" diye konuştu.
İmamoğlu'nun bu açıklamaları "yapılacak Genel Başkanlık seçimleri için destek arayışı" olarak yorumlandı.
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KILIÇDAROĞLU'NDAN ÜSTÜ KAPALI MESAJ
Peki İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu kavgasında neler yaşandı? Son olarak katıldığı Sözcü TV yayınında İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin "Kazandığımız bir belediyeyi neden başka bir partiye verelim?" diyerek İmamoğlu'na "İşine bak İstanbul'a hizmet et." mesajı verdi.
İMAMOĞLU VAZGEÇMEDİ: KARARLIYIM
Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası bir yanıt daha vererek kavgaya başka boyut kazandırdı. İmamoğlu, "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse, eminim ki siyasetteki bu anlamdaki değişim, hele hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye de çok iyi geleceğini şimdiden görüyorum." ifadeleriyle koltukta gözü olduğunu bir kez daha söyledi.
PERDE ARKASINDE NELER YAŞANDI?
Peki koltuk kavgasının perde arkasında neler yaşandı. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Koltuğu bana bırak" tarzı bir çıkış yaptığı kulislerde konuşuldu.
İkili arasındaki krize ilişkin Fondaş Medyascope'da Ekrem İmamoğlu'na yakın Göksel Göksu bir yazı yazdı.
4 Haziran'da gerçekleşen İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesinin detaylarını yazan Göksu İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan isteklerini şu ifadelerle yazdı;
KOLTUĞU BANA BIRAK KAMUOYUNA DEKLARE ET
"İmamoğlu değişimden ne beklediğini Kılıçdaroğlu'na net bir şekilde anlattı. 'İçinde bulunduğumuz süreç değişime muhtaç. Konu sadece MYK değil, genel başkan adaylığını da devretmelisiniz. MYK'nın acelesi yok, süreci beraber yürütelim. Ben değişim sürecine liderlik etmeye talibim. Bu acil ve tarihe mâlolacak bir konu. Siz de böyle düşünüyorsanız bu kararı kamuoyuna deklare edin' dedi. Kılıçdaroğlu da 'Ben koltuğa yapışacak biri değilim, Deklare ederim. Tamam' cevabını verdi. Aldığı olumlu cevap karşısında İmamoğlu, bu kararın hemen açıklanmasını talep ederek Kılıçdaroğlu'ndan genel başkan adaylığından feragat edeceğini salı ya da çarşamba günü deklare etmesini istedi.
"ASIL ÖNEMLİ OLAN YEREL SEÇİMLER"
Ancak ikili arasındaki konuşma bu aşamada başka bir yöne evrildi. İmamoğlu'nun kurultay sürecini dile getirdiği sırada Kılıçdaroğlu 'Kurultay önemli değil. Asıl önemli olan yerel seçimler' cevabını verdi. Bu cevabın anlamı belli... Yerel seçimlere gidilen süreçte İstanbul kilit öneme sahip ve Kılıçdaroğlu bu cümleyle, daha önce 'evladım' elini kolunu bağladığı İmamoğlu'na oyun sahası olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı gösteriyor. Zaten geçen cuma (9 Haziran 2023) akşamı çıktığı Sözcü Televizyonu'nda 'Kazandığımız bir belediyeyi neden başka bir partiye verelim?' diyerek de konunun altını kalın çizgilerle çizdi.
İmamoğlu o görüşmeden 'Pozitif elektrik almadım, onayladığını sanmıyorum' diyerek ayrıldı. Kılıçdaroğlu ise genel başkan adaylığını devredeceğini açıklamak bir yana İmamoğlu'na, onun ekibini dışlayan bir MYK ile cevap verdi..."
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