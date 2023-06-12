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İşte CHP’nin yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı | CHP'de soğuk savaş! Ekrem İmamoğlu'nun yerine...

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 14:14
CHP'de MYK toplantısı var. Kaybedilen seçimin ardından CHP'de değişim mesajı konuşuluyor. Değişim çağrıları sonrası "baba-oğul" artık "rakip" mi? A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Karadağ, kulislerde konuşulanları aktardı. İBB Başkanlığı için İmamoğlu'nun yerine hangi ismin konuşulduğunu da açıkladı.
İşte CHP’nin yeni İBB Başkanı adayı İŞTE CHP'NİN YENİ İBB BAŞKANI ADAYI

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