İşte CHP’nin yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı | CHP'de soğuk savaş! Ekrem İmamoğlu'nun yerine...

CHP'de MYK toplantısı var. Kaybedilen seçimin ardından CHP'de değişim mesajı konuşuluyor. Değişim çağrıları sonrası "baba-oğul" artık "rakip" mi? A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Karadağ, kulislerde konuşulanları aktardı. İBB Başkanlığı için İmamoğlu'nun yerine hangi ismin konuşulduğunu da açıkladı.

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