Eski CHP’li Kemal Çiçek: Kılıçdaroğlu 2024 seçimine kadar CHP’nin başında! Sonra görevi Özgür Özel’e devredecek
CHP’de seçimler ardından yaşanan deprem büyüyor. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’in değişim mesajı ile CHP genel başkanlığa aday olması parti içindeki bölünmeyi gözler önüne serdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun son grup toplantısında “kaptan benim” sözleri ile işler iyice karıştı. Partide yaşananları CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, A Haber’de yorumladı. Çiçek, “Baba-oğul’ ilişkisi aslında İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında değildi. 'Baba-oğul' ilişkisi Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaydı” diyerek, CHP’de kurultayı işaret etti. Çiçek, Kılıçdaroğlu'nun 2024 yerel seçimlerine kadar süreci yöneteceğini ve koltuğu Özgür Özel’e bırakacağını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimin ardından gerçekleştirdiği ilk grup toplantısında "Kaptan benim" mesajı verdi.
Ana muhalefet lideri, ''Değişimin parçası olmak isteyenler bireysel beklentilerden arınmak zorunda'' sözleri ile de isim vermeden İBB Başkanı İmamoğlu'nu hedef aldı.
Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu CHP Grup Başkanı Özgür Özel dikkat çeken bir çıkışla "Ben de CHP'nin genel başkanlığına adayım" dedi.
CHP'deki bu koltuk kavgası 2018 seçimlerinin ardından yaşananları akıllara getirdi.
Kaybedilen seçimlerin ardından Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na bayrak açmış, ana muhalefet liderine ''Genel başkanlıktan çekil onursal başkan ol'' teklifinde bulunmuştu.
Aynı öneri bu kez Ekrem İmamoğlu'ndan geldi ve "değişim şart" dedi.
İşte CHP'de 14-28 Mayıs seçiminde alınan ağır yenilgi sonrası oluşan derin bölünme ve yankılarını CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, A Haber'de CHP'de yaşanan son durumu değerlendirdi.
"KILIÇDAROĞLU 2024 SEÇİMİNE KADAR CHP'NİN BAŞINDA! SONRA GÖREVİ ÖZGÜR ÖZEL'E DEVREDECEK"
Çiçek, "Esansında çok karışık değil. CHP'nin biraz içerini bildiğiniz zaman neler döndüğünü çok iyi algılamak mümkün. Burada 'baba oğul' ilişkisi aslında İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında değildi. Baba oğul ilişkisi Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaydı. Zaten Özgür Özel'in bu çıkışının da tamamen Kılıçdaroğlu2nun kontrolü kapsamında yapıldığı da net olarak ortaya çıkıyor. Malumunuz Özel, Kılıçdaroğlu'nun Grup Başkanı. Meclis'te kendisini temsil eden 1. derecede buluna bir isim. İmamoğlu'nun önünü kesmek ve mesaj vermek için dozajı artırmak suretiyle bugün net olarak Özgür Özel, dedi ki; 'Ben de genel başkanlığa' adayım dedi. Bun net açık ortaya koydu. Bu şu demek; Kılıçdaroğlu kendisi kurultayı yapacak. Yasal olarak da yapmak mecburiyetinde 2023 itibarıyla. Bunu öteleme imkanı olmayacak. Çünkü bunu bir partili mahkemeye götürse kayyum atanma riski ile karşılaşabilirler. YSK'dan farklı durumlarla muhatap olabilirler. İşte bunu yaptıktan sonra onurlu geçisin sağlanması… Muhtemelen Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği 'Ben bırakacağım' sözü! Ama bu bırakma bir şekilde 'seçimin hemen ardından hemen tasfiye şekilde olmamalı' işte yerel seçimleri de bir şekilde geçirdikten sonra bu vazifeyi, kendi istediğim, kendimle baba-oğul ilişkisinin gerçek olarak sürdüğü isme bırakacağım diyor. Onu da Kemal Kılıçdaroğlu netleştirmiş vaziyette. Özgür Özel olduğunu ortaya koyabiliriz. Sebebi ise HDP ile diyaloğu sağlayacak isimdir Özgür Özel." ifadelerini kullandı.
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