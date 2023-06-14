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Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 28 gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2023
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Mersin’de FETÖ/PDY operasyonu: 28 gözaltı kararı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmalarında faaliyet yürüttükleri iddia edilen 28 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.

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