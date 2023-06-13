CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş’ten Kemal Kılıçdaroğlu’na yaylım ateşi: Kaybettin! İstifa et
CHP’de 14-28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilgi sonrası oluşan kaos ortamı git gide büyüyor. Son grup toplantısında kendisine “kaptan” nitelemesi yapan “Bay Bay Kemal” açık açık gemiyi kolay kolay terk etmeyeceğinin mesajını hem partiye hem seçmene yüksek perdeden verdi. Ancak CHP’de “değişim” rüzgarları Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile hat safhaya ulaştı. Diğer yandan daha önce gerçekleri söyleyerek partiden ihraç edilen Atatürkçü CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Kılıçdaroğlu’nu yaylım ateşine aldı. Ateş “Sonuçta seçim kaybedildi. Önemli olan liderin sorumluluğu alması ve istifa etmesidir.” dedi. Ateş ayrıca CHP içinde Kılıçdaroğlu eli ile büyüyen “FETÖ militanları” meselesine değindi. Öte taraftan Ateş, Kılıçdaroğlu’nun kırsaldaki vatandaşlara “300-500 liraya oylarını satıyorlar” ifadesine sert çıktı.
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Haber Global'e CHP'de yaşanan seçim sonrası deprem ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu fiyaskosunu yorumladı.
"300-500 LİRAYA OYLARINI SATIYORLAR DEMEK O KESİMİ TANIMAMAK DEMEK"
Sözcü TV'de kırsaldaki vatandaşları küçümseyen ve onları ayaklar altına alan skandal açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu'nu ağır eleştiren eski CHP'li Ateş, "Her şeyi mükemmel yaptığına inanan bir Kılıçdaroğlu daha gördük. Kırsal kesimden oy alamadık dedi. 300-500 liraya oylarını satıyorlar demek, o kesimi tanımamak demek olur. Türkiye'yi tanımıyor. Halkın hassasiyet duyduğu konularda da güven verici bir tavır ortaya koyamadı, dönüp seçmeni ve çalışma arkadaşlarını suçlaması bir lidere yakışmıyor." dedi.
"KAYBETTİN İSTİFA ET"
Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yakasından düşmemesine de anlam veremeyen Yılmaz Ateş, "Lider dediğiniz nasıl iktidara geldiğinde taç kimin başına konuyorsa başarısız olduğunda da sorumlu odur. Sonuçta seçim kaybedildi. Önemli olan liderin sorumluluğu alması ve istifa etmesidir." ifadelerine yer verdi.
Yılmaz Ateş, konuşmasının devamında şu başlıklara değindi:
"KILIÇDAROĞLU, FETÖ'YE UMUT VERDİ"
"Seçimdeki yine baharlar gelecek mesajı ancak burada barınamayan PKK ve FETÖ'ye mesaj olur, bizim için ne mesajı olacak? CHP listelerinde Atatürkçüler ayıklandı. Kılıçdaroğlu, FETÖ'ye umut verdi.
"CHP'DE 'F TİPİ ÖRGÜTLENME' VAR"
"Baykal'a kumpas kurulduğunda, Önder Sav'a dedim ki, bu F tipi örgütlenme işidir. Kardeşim, bu Deniz Baykal'ın şahsında partiye kurulan bir tuzaktır, teslim olmayalım dedim, en yakınlarımız bile dediler ki, Ateş'in bizim seviyemize gelebilmesi için 40 fırın ekmek yemesi lazım dediler, kendileri de kapının önüne konuldular. O zaman dik durulabilseydi bu pislik sistem siyasete girmezdi."
(Fotoğrafta: CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş)
"CHP YENİDEN YOLA DEVAM ETMELİDİR! AKSİ HALDE..."
"Çarpık, sapık duygu ve eylemlere milletimiz yüz vermez. Türkiye'yi iç çatışmaya sürüklemek isteyen Batılı kuvvetlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır. Kılıçdaroğlu'nun, bunu, her şeyin bir sonu olacaktır, denendi, önüne fırsatlar konuldu, bu noktada gelip bir hoşgörü içerisinde partinin birliğini ve bütünlüğünü sağlayarak; bütün görev yapmış insanları toplayarak CHP yeniden yola devam etmelidir. Aksi halde kendisi de zarar görür."
"KEMAL BEY BUNLARI UZAKLAŞTIRMADI"
"Her 24 Nisan'da milletvekili yapılan zat diyor ki, Ermenilere soykırım uygulandı diyor. Tunceli'de Alevilere soykırım yapıldı deniyor, biri çıkıyor Atatürk ırkçıdır diyor. Biri çıkıp Anıtkabir, Atatürk'e çoktur diyor. Kemal Bey bunları uzaklaştırmadı."
"SUÇLU NE ÖZKAN NE DE ÇEVİKÖZ'DÜR..."
"Parti delegeleri, Ünal Çeviköz de, Tuncay Özkan da listede olmalarına rağmen seçtirmedi. Bu tavır, tüzüğe aykırı ve en önemlisi Kurultay'ın kararına aykırı ve onun iradesini ayaklar altına almak demektir. Ünal Çeviköz, Dışişleri Bakanıydı gelseydi, o yüzden listeye almadı. Suçlu ne Özkan ne de Çeviköz'dür. Bu Kemal Bey'in kendi dillendiremediklerini bu iki beyefendiye açıklatmasıdır."
"O OYLAR KILIÇDAROĞLU'NUN DEĞİL..."
"O yüzde 48 oy, Kılıçdaroğlu'nun değil. Bu 21 yıldır iktidar olan bir lidere duyulan tepkinin toplamadır. Buradaki ölçü partinin aldığı oydur, aldığı oy yüzde 25. Babacan'ın yaptığı açıklama var, bizim dört partinin oyu yüzde 10 diyor. HDP de biz aday çıkarmadık, bizim seçmen CHP'ye yöneldi o nedenle 2018'de yüzde 11 olan oyumuz yüzde 8'e düştü. Diyor ki, Babacan diyor ki, bizim yüzde 10 oyumuz vardı diyor, HDP de 3 kaybettik diyor. Etti mi yüzde 13, bunun neresi başarı. Kılıçdaroğlu, Atatürkçü kadroları tasfiye etti, FETÖ militanları emek verenlerin önüne geçirdi."
"KILIÇDAROĞLU KARŞIMIZDA FRANKENSTEİN OLDU"
"Bırak demokratı, Kılıçdaroğlu, karşımızda Frankenstein oldu. Ben diyor, 3 kez önerdim, aidatını ödeyenlerle ön seçim yapalım dedim, kabul etmediler, doğru değil. Kardeşim aidatını ödemiyorsa zaten seçme ve seçilme hakkını kullanmasın. Böyle bir şey Kurultay kararıyla olmaz, yasa gerekli."
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