CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş’ten Kemal Kılıçdaroğlu’na yaylım ateşi: Kaybettin! İstifa et

"SUÇLU NE ÖZKAN NE DE ÇEVİKÖZ'DÜR..."

"Parti delegeleri, Ünal Çeviköz de, Tuncay Özkan da listede olmalarına rağmen seçtirmedi. Bu tavır, tüzüğe aykırı ve en önemlisi Kurultay'ın kararına aykırı ve onun iradesini ayaklar altına almak demektir. Ünal Çeviköz, Dışişleri Bakanıydı gelseydi, o yüzden listeye almadı. Suçlu ne Özkan ne de Çeviköz'dür. Bu Kemal Bey'in kendi dillendiremediklerini bu iki beyefendiye açıklatmasıdır."

"O OYLAR KILIÇDAROĞLU'NUN DEĞİL..."

"O yüzde 48 oy, Kılıçdaroğlu'nun değil. Bu 21 yıldır iktidar olan bir lidere duyulan tepkinin toplamadır. Buradaki ölçü partinin aldığı oydur, aldığı oy yüzde 25. Babacan'ın yaptığı açıklama var, bizim dört partinin oyu yüzde 10 diyor. HDP de biz aday çıkarmadık, bizim seçmen CHP'ye yöneldi o nedenle 2018'de yüzde 11 olan oyumuz yüzde 8'e düştü. Diyor ki, Babacan diyor ki, bizim yüzde 10 oyumuz vardı diyor, HDP de 3 kaybettik diyor. Etti mi yüzde 13, bunun neresi başarı. Kılıçdaroğlu, Atatürkçü kadroları tasfiye etti, FETÖ militanları emek verenlerin önüne geçirdi."

"KILIÇDAROĞLU KARŞIMIZDA FRANKENSTEİN OLDU"

"Bırak demokratı, Kılıçdaroğlu, karşımızda Frankenstein oldu. Ben diyor, 3 kez önerdim, aidatını ödeyenlerle ön seçim yapalım dedim, kabul etmediler, doğru değil. Kardeşim aidatını ödemiyorsa zaten seçme ve seçilme hakkını kullanmasın. Böyle bir şey Kurultay kararıyla olmaz, yasa gerekli."