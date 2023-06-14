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Ekonomi gündemli Kabine toplantısı! Bayram ikramiyeleri artacak mı? Gençlere vergisiz telefon, kirada yüzde 25 sınırı uzatılacak mı?

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 14.06.2023 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
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Ekonomi gündemli Kabine toplantısı! Bayram ikramiyeleri artacak mı? Gençlere vergisiz telefon, kirada yüzde 25 sınırı uzatılacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de Kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda asgari ücret, enflasyonla mücadele süreci ve İsveç'in NATO üyeliği gündemde olacak. Ayrıca kira artışında tavan oran düzenlemesinin uzatılıp uzatılmayacağına da bir parantez açılacak.

Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir hafta aranın ardından bugün saat 14.00'te yeniden toplanıyor.

Toplantıda ana gündem ekonomi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde uygulanacak politikalar hakkında kabineyi bilgilendirecek.

Enflasyonun yol açtığı refah kaybını telafi edecek adımlar gündemde olacak.

ZAM ORANININ İSTİHDAMA YANSIMASI DEĞERLENDİRİLECEK

Başkan Erdoğan, yeni kabinesinin ikinci toplantısına Beştepe'de başkanlık edecek. Gündemde asgari ücret mesaisi olacak. Toplantıda tespit komisyonunun ilk toplantısının yansımaları masaya gelecek.

Yüksek enflasyondan kaynaklanan refah kaybının önlenmesi için asgari ücrete yapılacak zam oranı, zammın istihdama etkisi ele alınacak. 30 Haziran'da süresi dolacak olan asgari ücrete devlet eliyle verilen prim desteğinin uzatılıp uzatılmayacağı da değerlendirilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Memura ilave refah payı verilmesi, 7 bin 500 liranın üzerindeki emekli aylıklarıyla ilgili kademeli düzenleme ile bayram ikramiyeleri de kabinede ele alınacak.

KİRA ARTIŞINDA TAVAN SÜRESİ DOLUYOR

Temmuz ayında süresi dolacak olan konut kiralarında tavan artış oranı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı da masadaki konular arasında.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Fahiş fiyatlarla mücadele de Kabine üyelerinin masasında. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, perakende ve otomotiv sektörüne yönelik denetimler hakkında bilgi verecek.

DEPREM KONUTLARININ İNŞASI SÜRÜYOR

Ve deprem bölgesi konutların inşası devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu süreci hızlandıracak formül arayışı da Kabine'nin gündeminde. Ayrıca bölgedeki konteyner kentlerin durumu ve depremzedelerin ihtiyaçlarına da parantez açılacak.

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON

Başkan Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular da kabinede ele alınacak.

ÜÇLÜ MEKANİZMADAN NE ÇIKTI?

Terörle mücadele ve dış politika da gündemde olacak. Cumhurbaşkanı'nın KKTC ve Azerbaycan'a yaptığı ilk ziyaretlerin yansımaları değerlendirilecek. Bu arada, İsveç-Finlandiya-Türkiye daimi ortak mekanizmasının üçüncü toplantısının sonuçları ve Litvanya'daki NATO zirvesinde gündeme gelecek olan İsveç'in üyelik başvurusu kabinede mercek altına alınacak.

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