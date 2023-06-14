Ekonomi gündemli Kabine toplantısı! Bayram ikramiyeleri artacak mı? Gençlere vergisiz telefon, kirada yüzde 25 sınırı uzatılacak mı?

ÜÇLÜ MEKANİZMADAN NE ÇIKTI?

Terörle mücadele ve dış politika da gündemde olacak. Cumhurbaşkanı'nın KKTC ve Azerbaycan'a yaptığı ilk ziyaretlerin yansımaları değerlendirilecek. Bu arada, İsveç-Finlandiya-Türkiye daimi ortak mekanizmasının üçüncü toplantısının sonuçları ve Litvanya'daki NATO zirvesinde gündeme gelecek olan İsveç'in üyelik başvurusu kabinede mercek altına alınacak.