CHP'nin 9 il başkanından Kemal Kılıçdaroğlu'na "koltuğu terk et" çağrısı: Değişim şart!
28 Mayıs seçiminde alınan ağır yenilgi sonrası CHP’de büyük bir deprem yaşandı. Kastamonu'da bir araya gelen CHP'nin 9 il başkanı, "Parti ideolojik bulanıklığa hapsolmuş” ifadeleri ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na değişim çağrısında bulunarak açık açık “Koltuğu et” mesajı verdi. İşte CHP’den yapılan o açıklama…
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstü üste aldığı 12 seçim yenilgisi sonrası toplumun içine çıkacak yüzü kalmadı.
CHP'yi muhalefet partisinden öte statükocu bir zihniyete mahkum eden Kılıçdaroğlu, 2023 seçim yenilgisi ile partisini adeta bataklığa bıraktı.
CHP'DE DEĞİŞİM RÜZGARLARI
Tarihi 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında deprem yaşayan Kılıçdaroğlu'na partiden kongre yoluyla "değişim" sesleri yükselmeye başladı.
CHP'nin beceriksiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun ilk sinyalini verdiği ve ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den gelen "değişim" mesajı partide dalga dalga yayıldı.
İMAMOĞLU İLE BAY BAY KEMAL ARASINDA KAVGA
Kemal Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'na "işine bak yoluma çıkma" demesiyle CHP'de işler iyice karıştı.
Bu kapsamda liderlik sorunu yaşayan CHP'li 9 il başkanından "değişim" çağrısı geldi.
CHP'nin 9 il başkanı, Kastamonu'da buluştu.
CHP Kastamonu İl Başkanlı Hikmet Erbilgin ev sahipliğinde Sinop İl Başkanı İnan Savaş Yüksel, Bartın İl Başkanı Cemal Selim Karakaş, Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, Bolu İl Başkanı Ersan Türkoğlu, Zonguldak İl Başkanı Murat Pulat, Düzce İl Başkanı Semih Cemşit, Çankırı İl Başkanı Galip Ağaoğlu ve Tokat İl Başkanı Murat Yazıcı'nın katılımıyla toplantı düzenlendi.
"SİYASETSİZLİK BİR SİYASET HATTI OLARAK YERLEŞTİ"
Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, il başkanlarının, seçim sürecini değerlendirmek için bir araya geldiği belirtildi.
CHP'de uzun süredir yönetim tarzı olarak merkezileşme anlayışının hakim olduğu belirtilen açıklamada, "Merkez ve örgütler arasında dinamik görüş alışverişi olanağı ortadan kaldırılmıştır. İl başkanlıkları, merkezin rutin işlerinin takip edildiği atıl örgütler haline dönüştürülmüş, siyasetsizlik bir siyaset hattı olarak yerleştirilmiştir. Partideki tüm seçme ve seçilme iradesi genel merkezin tasarrufuna mahkum edilmiş, her organdaki üye ve seçilmişlerin seçme hakkına müdahalede bulunulmuş, seçilme hakkı adaletten uzak biçimde kontrol altına alınmıştır. Bu durum siyasetin, merkez yörüngede bulunan siyasi aktörlerin kariyerizmine hapsolmasına sebep olmuştur." açıklamasında bulunuldu.
"PARTİ İDEOLOJİK BULANIKLIĞA HAPSOLMUŞ"
Olağan kongrelerin ertelenmesinin örgütün tazelenme imkanını engellediği savunulan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:
"Aday listelerinin kompozisyonu örgüt vicdanını zedelemiştir. 5, 6, 7 dönemdir milletvekili olmayı makul gören, bunu sindiren ve önüne geçmeyen irade, kamuoyu tarafından mahkum edilmiştir. Özellikle ittifak partilerine verilen kontenjanların ölçüsüz, hesapsız, verisiz bir biçimde sunulması, örgütlerin ve seçmenin tepkisine yol açmış, seçmen bu konuda ikna edilememiştir. Parti, fikri zenginliğini önemsemeden, ideolojik bulanıklığa hapsolmuş, sağdan oy alma kaygısı içinde rotasını kaybetmiştir.
"YENİLENME KAÇINILMAZDIR"
Cumhuriyet Halk Partisi yeni dönemi, yeninin gerekliliklerini de gözeterek inşa etmelidir. Yenilenme kaçınılmazdır.
"YENİ BİR LİDERLİK…"
Genel merkez, örgüt, seçmen ekseninde siyaseti yeniden örecek, Türkiye'nin yarınlarında yeniden güçlü seçenek olmamızı sağlayacak değişim acil bir ihtiyaçtır. Bu değişim öncelikle siyasi tazelenmeyi içermeli, siyaset yapma biçimini de değiştirebilen kadroları donatacak ufka sahip olmalıdır. Bugünün ihtiyacı, siyaseti genel merkez koridorları dışına taşıran, seçmen odaklı, sokakla ve hanelerle sürekli ve hayatın doğal akışı içinde alışveriş içinde olan, siyaseti teknik uğraşı olarak değil bizzat toplumsal mücadele aracı olarak gören anlayışın yönetim tarzı haline gelmesidir. Elbette bu değişim ancak yeni bir liderlik anlayışı ve yeni bir vizyonda ortaklaştırılacak merkez ve örgütün bütününü kavrayan zengin ve güçlü kadrolarla vücut bulacaktır."
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