Ekremcilerin "Kılıçdaroğlu'nu deviremeyiz" karamsarlığı! Fatih Portakal'dan tepki çeken "Hz. Ali çıksa yenemez" sözleri





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken topa İmamoğlu'nun okul arkadaşı, CHP'nin kadrolu tetikçisi Fatih Portakal girdi.

PORTAKAL: "KURULTAY AĞI, DELEGE AĞI... HZ. ALİ ÇIKSA YENEMEZ"

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in yaptığı 'değişim' çağrılarına dikkat çeken Portakal, "Yerel seçimlere CHP nasıl gidecek? 11-12 yıldır olağan kurultayı şekillendiren bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Değiştirilmesi çok zor, imkansız değil. Bir CHP'linin sözünü hatırlatayım "Hz. Ali çıksa karşısına yenemez" diyordu. Bu böyledir. Deniz Baykal zamanında da böyleydi. Liderin yıllarca kurduğu kurultay ağı, delege ağı bu şekilde... Kıramıyorsunuz. Bu her yerde böyle" ifadelerini kullandı.



"KILIÇDAROĞLU'NU DEVİREMEYİZ" KARAMSARLIĞI

İmamoğlu'na verdiği açık destekle ön plana çıkan, sunduğu her bültende Kılıçdaroğlu'na demediğini bırakmayan Portakal'ın "Kılıçdaroğlu'nu deviremeyiz" karamsarlığı dikkatlerden kaçmadı.



Bu durum akıllara Bay Bay Kemal'in Ekrem İmamoğlu'na verdiği 'Delege bende kurultay bende istediğin kadar dene' mesajını akıllara getirdi.

İMAMOĞLU'NUN KANALINDA İMAMOĞLU'NU MİNDERE ÇAĞIRDI: "DELEGE BENDE KURULTAY BENDE" MESAJI

Ekremci Sözcü TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı, "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul" çıkışına imza atmıştı.

"Önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözüyle İmamoğlu'na 'delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı vermesi tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

BU MESAJ HEM EKREM'E HEM DE ÖZGÜR'E....

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da "Bundan sonraki süreci delegeler belirleyecek" açıklamasını yaparak Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunu destekleyip hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Özgür Özel'e "İstediğiniz kadar konuşun, istediğiniz kadar deneyin... Delege bizde. Karar mekanizması biziz" mesajı vermişti.