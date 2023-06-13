Ekremcilerin "Kılıçdaroğlu'nu deviremeyiz" karamsarlığı! Fatih Portakal'dan tepki çeken "Hz. Ali çıksa yenemez" sözleri
CHP'de 14-28 Mayıs yenilgisi ile adeta ortalık savaş alanına döndü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel ayrı ayrı “değişim şart” çağrısı yapıp yenilgilerin adamı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip oldu. İkili bununla da yetinmeyip otel köşelerinde gizli bir görüşme yaptı. Özel ile yaptığı görüşmeyi doğrulayan İmamoğlu, "Değişim talebi hepimizde var" şeklinde konuştu. Bu durum akıllara hem Kılıçdaroğlu hem de A Takımı'nda yer alan Faik Öztrak'ın "Delege bizde, karar bizde, istediğiniz kadar deneyin" şeklinde verdiği mesajı getirdi. İmamoğlu'na verdiği açık destekle ön plana çıkan, sunduğu her bültende Kılıçdaroğlu'na demediğini bırakmayan Fatih Portakal ise kurultay ve delege ağına dikkat çekerek "Kılıçdaroğlu'nu deviremeyiz" karamsarlığına kapıldı. Portakal, "Bir CHP'linin sözünü hatırlatayım "Hz. Ali çıksa karşısına yenemez" diyordu. Bu böyledir" ifadelerine yer verdi.
14 ve 28 Mayıs sonrası CHP'de işler iyice arapsaçına döndü.
CHP tabanından bir kesim 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı.
Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı.
BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ, İMAMOĞLU KILICI ÇEKTİ: TOPYEKÜN DEĞİŞİM
Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyerek de CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti.
İKİ 'DEĞİŞİM'Cİ OTEL KÖŞELERİNDE FİSKOSTA: İMAMOĞLU GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu gözüne kestiren Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel ikilisinin İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde bir araya gelmesi gündeme bomba gibi düştü.
Özgür Özel'le yaptığı görüşmeyi doğrulayan İmamoğlu, "Değişim talebi hepimizde var" şeklinde konuştu.
CHP'li İBB Başkanı, "Önceliğim İstanbul diyen" Kılıçdaroğlu'na da "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle resti çekip aleni bir şekilde CHP koltuğunu istediğini vurguladı.
Bu durum sonrası gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi...
KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KOLTUĞU BIRAKMIYORUM' MESAJI: "KAPTAN OLARAK GEMİYİ LİMANA SAĞLAM GÖTÜRECEĞİM"
Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere kadar koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Bir Genel Başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Ben CHP'nin bir üyesi olma şerefini, bu partinin Genel Başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref, benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır" dedi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken topa İmamoğlu'nun okul arkadaşı, CHP'nin kadrolu tetikçisi Fatih Portakal girdi.
PORTAKAL: "KURULTAY AĞI, DELEGE AĞI... HZ. ALİ ÇIKSA YENEMEZ"
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in yaptığı 'değişim' çağrılarına dikkat çeken Portakal, "Yerel seçimlere CHP nasıl gidecek? 11-12 yıldır olağan kurultayı şekillendiren bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Değiştirilmesi çok zor, imkansız değil. Bir CHP'linin sözünü hatırlatayım "Hz. Ali çıksa karşısına yenemez" diyordu. Bu böyledir. Deniz Baykal zamanında da böyleydi. Liderin yıllarca kurduğu kurultay ağı, delege ağı bu şekilde... Kıramıyorsunuz. Bu her yerde böyle" ifadelerini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU'NU DEVİREMEYİZ" KARAMSARLIĞI
İmamoğlu'na verdiği açık destekle ön plana çıkan, sunduğu her bültende Kılıçdaroğlu'na demediğini bırakmayan Portakal'ın "Kılıçdaroğlu'nu deviremeyiz" karamsarlığı dikkatlerden kaçmadı.
Bu durum akıllara Bay Bay Kemal'in Ekrem İmamoğlu'na verdiği 'Delege bende kurultay bende istediğin kadar dene' mesajını akıllara getirdi.
İMAMOĞLU'NUN KANALINDA İMAMOĞLU'NU MİNDERE ÇAĞIRDI: "DELEGE BENDE KURULTAY BENDE" MESAJI
Ekremci Sözcü TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı, "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul" çıkışına imza atmıştı.
"Önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözüyle İmamoğlu'na 'delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı vermesi tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.
BU MESAJ HEM EKREM'E HEM DE ÖZGÜR'E....
CHP Sözcüsü Faik Öztrak da "Bundan sonraki süreci delegeler belirleyecek" açıklamasını yaparak Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunu destekleyip hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Özgür Özel'e "İstediğiniz kadar konuşun, istediğiniz kadar deneyin... Delege bizde. Karar mekanizması biziz" mesajı vermişti.
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