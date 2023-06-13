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Haberler Galeri CHP'de taşları yerinden oynatacak iddia! Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'den İstanbul'da gizli toplantı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken karar

CHP'de taşları yerinden oynatacak iddia! Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'den İstanbul'da gizli toplantı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken karar

Seçimlerde yaşanan hezimetin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ardından Özgür Özel ve Mansur Yavaş gibi isimler de isyan bayrağını açtı. CHP'de "değişim" rüzgarına kapılanların sayısı hızla artarken, son olarak CHP Grup Başkanvekili olan Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı sürpriz bir başkaldırıya imza attı. İmamoğlu ile birlikte başkanlık için açıktan sinyal veren Özel'in seçim sonrası İstanbul'da gizli bir toplantı yaptıkları iddia edildi. O toplantının ardından Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu tarafından CHP Grup Başkanı olarak atanması ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 13.06.2023 12:28
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CHP’de taşları yerinden oynatacak iddia! Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’den İstanbul’da gizli toplantı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken karar

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi hezimetini "Ağır bir yenilgi değil" diyerek geçiştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en güvendiği isimlerden bile "değişim" mesajı gelmeye başladı. Genel başkanlığa göz kırpan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tam destek vermişti.

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CHP’de taşları yerinden oynatacak iddia! Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’den İstanbul’da gizli toplantı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken karar

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'na sürpriz bir şekilde başkaldırdı 28 Mayıs gecesi Kılıçdaroğlu'na "İstifa et" çağrısı yapan Tanju Özcan, genel başkanlığa İmamoğlu'nun getirilmesi gerektiğini savunuyor.

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CHP’de taşları yerinden oynatacak iddia! Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’den İstanbul’da gizli toplantı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken karar

29 Mayıs'ta "değişim" mesajı veren İmamoğlu ise geçtiğimiz günlerde "Aday mısınız?" sorusuna, "Benim aday olduğum tek şey var. Ülkemizde, aynı İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" cevabını verdi. Delegeler üzerinde etki sahibi olan belediye başkanları ile dirsek temasına devam eden İmamoğlu'nun adaylık için çıkış yolu aradığı bildirildi.

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CHP’de taşları yerinden oynatacak iddia! Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’den İstanbul’da gizli toplantı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken karar

YAVAŞ'TAN GÖNDERME
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu rekabetinin kızıştığı bu süreçte Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu'nu eleştiren bir tweet'i beğenerek gündem oldu. Yavaş'ın beğendiği tweet'te seçimler öncesi cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir veriye yer verildi.

Aralık 2022 tarihli anket sonuçlarına göre en uygun adayın Mansur Yavaş, en yanlış adayın ise Kemal Kılıçdaroğlu olduğu aktarıldı. CHP'deki kriz döneminde Yavaş'ın beğendiği ve eleştirilere rağmen geri çekmediği bu tweet, yeni bir başkaldırı olarak yorumlandı.

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CHP’de taşları yerinden oynatacak iddia! Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’den İstanbul’da gizli toplantı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken karar

ÖZGÜR ÖZEL DE KERVANA KATILDI
Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Özgür Özel de Engin Altay gibi "değişim" kervanına katıldı. Genel başkan adaylığına yeşil ışık yakan Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakârlık yapmaktan da geri durmayacağım. Konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek ilerleyeceğim.

Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım. Olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı" diyerek gündem oldu.