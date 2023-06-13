CHP'de taşları yerinden oynatacak iddia! Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'den İstanbul'da gizli toplantı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken karar

Seçimlerde yaşanan hezimetin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ardından Özgür Özel ve Mansur Yavaş gibi isimler de isyan bayrağını açtı. CHP'de "değişim" rüzgarına kapılanların sayısı hızla artarken, son olarak CHP Grup Başkanvekili olan Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı sürpriz bir başkaldırıya imza attı. İmamoğlu ile birlikte başkanlık için açıktan sinyal veren Özel'in seçim sonrası İstanbul'da gizli bir toplantı yaptıkları iddia edildi. O toplantının ardından Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu tarafından CHP Grup Başkanı olarak atanması ise dikkat çekti.