Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan ziyareti sonrası ilk mesaj: "Rabbim muhabbetimizi gardaşlığımızı daim eylesin"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı KKTC ziyaretinin ardından bugün de Azerbaycan'da ziyaret gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İhlam Aliyev tarafından resmi törenle karşılanan Başkan Erdoğan yapılan özel görüşmenin ardından, ortak basın toplantısına katıldı. Burada çarpıcı açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Türkiye'ye ayak basmasnıın hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk mesajları verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı KKTC ziyaretinin ardından Azerbaycan'a geçti.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı.
Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.
1 SAATLİK İKİLİ GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in baş başa görüşmesi sona erdi.
Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
İki lider, görüşmelerinin ardından heyetler arası toplantıya geçti.
İKİ LİDERDEN ORTAK BASIN TOPLANTISI
ALİYEV'İN AÇIKLAMALARI
Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Erdoğan'ı "Vatanınıza hoş geldiniz." diye selamlayan Aliyev, onu seçimde kazandığı zafer dolayısıyla bir kez daha tebrik etti.
Aliyev, Erdoğan'ın seçimde elde ettiği zaferin, 20 yıldan fazla süredir yürüttüğü politikaların Türk halkınca büyük takdir görmesinin tezahürü olduğunu belirtti.
Türkiye'nin, Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve şerefli bir yol katederek dünya çapında bir güç merkezine dönüştüğünü vurgulayan Aliyev, Erdoğan'ın iç ve dış politikasının Türk halkı tarafından takdirle karşılandığını ifade etti.
Aliyev, Erdoğan'ın zaferinin Azerbaycan halkını da çok mutlu ettiğini söyleyerek "Seçimlerden sonra Türkiye ile Azerbaycan kardeşlik ilişkilerinde yeni olanaklar ve yeni ufukların açıldığından eminim." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye-Azerbaycan arasında bir üniversiteyi kurmanın artık geciktiğini aynen yaşadık. Artık bunu başaracağız. Böylece Azeri gençlerimiz Türkiye'ye rahatlıkla gelebilecekleri gibi Türk gençleri de aynı şekilde Azerbaycan'daki üniversitede okuma şansını elde edecekler." dedi.
"BUNDA DA TAVİZ YOK"
Başkan Erdoğan, "Şu anda attığımız, atacağımız adımlardan bir tanesi Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır. Bu konuyla ilgili YÖK Başkanımız muhatabıyla çalışmalarını bugün de gözden geçirdiler. Yasal bir düzenlemenin gereğini İlham kardeşim ifade ettiler. Türkiye-Azerbaycan arasında bir üniversiteyi kurmanın artık geciktiğini aynen yaşadık. Artık bunu başaracağız. Böylece Azeri gençlerimiz Türkiye'ye rahatlıkla gelebilecekleri gibi Türk gençleri de aynı şekilde Azerbaycan'daki üniversitede okuma şansını elde edecekler." ifadelerini kullandı.
ZENGEZUR KORİDORU
Üzerinde hassasiyetle durdukları konunun Zengezur Koridoru olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Zengezur konusunu süratle halletmemiz halinde bu bize iki önemli adımı kazandıracak. Gerek kara yolu gerek demir yoluyla atılacak adımla Iğdır-Nahçıvan buralara gidiş konusunda Türkiye'nin Nahçıvan'la olan bağlantıları çok daha güçlü hale gelecek. Ayrıca bu bağlantıların olması Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olacak." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
28 Mayıs'ta yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ardından Azerbaycan'ı ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye döndü..
SOSYAL MEDYA HESABINDAN İLK MESAJ: RABBİM MUHABBETİMİZİ, GARDAŞLIĞIMIZI DAİM EYLESİN
Başkan Erdoğan KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından sosyal medya hesabından ilk mesajı paylaştı:
14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası ilk ziyaretlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle birlikte Azerbaycan'a yaparak dayanışmamızı ortaya koyduk.
Rabbim muhabbetimizi, gardaşlığımızı daim eylesin.
İnşallah Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda "Türk dünyasının asrı" olacaktır.
Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için hep birlikte yoğun çaba harcıyoruz.
Türkiye ve Azerbaycan olarak Doğu ile Batı arasında stratejik bir konuma sahibiz.
Kardeşliğimize yaraşır şekilde ticaretten enerjiye, savunma sanayinden ulaştırmaya her alanda iş birliğimiz daha da derinleşecektir.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasıyla bölgemiz çok daha müreffeh şartlara kavuşacak.
İlham kardeşimle tam bir koordinasyon ve eş güdüm halinde bu diyalog sürecini yürütüyoruz.
İnşallah yakın zamanda bu temasların müspet neticelerini göreceğimize de inanıyorum.
Bu vesileyle bizlere "iki devlet tek millet" şiarını miras bırakan Azerbaycan'ın Umummillî Lideri Haydar Aliyev'i doğumunun 100'üncü yılında rahmet ve minnetle yâd ediyorum.
Muzaffer Âli Başkumandan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşim ile el ele, gönül gönüle vererek münasebetlerimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz.
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