Kırsalda yaşayan vatandaşı küçümseyen Kılıçdaroğlu'na Fatih Portakal isyan etti: Böyle kibirli bakış açısı olamaz! İç Anadolu'yu tamamen bırakmışsınız
Sözcü TV'de Fatih Portakal geçtiğimiz günlerde çıktığı yayında kırsal bölgede yaşayan vatandaşları küçümseyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimlere kurultayda adaylık konusunda set çekmeye çalışan Faik Öztrak'ı ağır sözlerle hedef aldı. Kılıçdaroğlu'na seslenen Portakal "Böyle kibirli bakış açısı olamaz. İç Anadolu'yu tamamen bırakmışsınız. Seçmenle dalga geçiyorsunuz. Hangi dünyada yaşıyorsunuz siz ya?" diyerek isyan etti. İmamoğlu ve Özel'e de seslenen Portakal "Değişimi istiyorsanız cesaretle çıkın arkadaş!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
28 Mayıs seçimlerinde aldığı tarihi hezimetin ardından istifaya yanaşmayan ve faturayı MYK üyelerine kesen Kılıçdaroğlu tüm üyelerinin istifasını alarak kadrosunda yenilenmeye gitti.
KIRSALDAKİ VATANDAŞLARI KÜÇÜMSEDİ
Seçimlerden 12 gün sonra ekranlara çıkan Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada kırsal ve köyde yaşayan vatandaşları küçümseyen ifadeler kullanırken kurultayda adaylık mesajı verdi.
FATİH PORTAKAL CANLI YAYINDA İSYAN ETTİ
Kılıçdaroğlu değişim çağrılarına kulak asmazken, Faik Öztrak'ın adaylık sinyali veren İmamoğlu ve Özel'e yönelik ifadeleri sonrası Sözcü TV'deki Fatih Portakal çileden çıktı.
Portakal Kılıçdaroğlu ve Öztrak'a sert sözlerle yüklenirken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e 'cesaretli olun' çağrısı yaptı.
İşte Portakal'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
BÖYLE KİBİRLİ BİR BAKIŞ AÇISI OLAMAZ
CHP'nin neden kaybettiğini Kılıçdaroğlu'nu izlerken anlıyorsunuz. Bir lider ancak bu kadar kendisini dibe çekebilir. Böyle kibirli bir bakış açısı olamaz. 28 Mayıs öncesi rol mü yaptınız? Gururlu bir şekilde ayrılabilirdiniz. Ayrılmıyorsunuz.
İÇ ANADOLU'YU TAMAMEN BIRAKMIŞSINIZ
İnsanları küçümsüyorsunuz bir de yayında. O zaman siz İç Anadolu'yu tamamen bırakmışsınız. Köylü insanları tamamen bırakmışsınız. Şehirlerde mi oynayacaksınız? Alamıyorsunuz da.
SEÇMENLE DALGA GEÇİYORSUNUZ
Ağır yenilgi değilmiş. Böyle enteresan cümle mi olur? Eğer iktidar değişmiyorsa, onu değiştirecek olan muhalefettir. O zaman sizin değişimizin için elimden gelen tüm mücadeleyi göstereceğim. Bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız.Seçmenle dalga geçiyorsunuz.
HANGİ DÜNYADA YAŞIYORSUNUZ SİZ YA?
Hangi dünyada yaşıyorsunuz ya siz? Değişmeniz gerekiyor. Bu kibirli tablonuzdan da vazgeçeceksiniz. Seçmeni mutsuz bırakıyorsunuz. Muhalefet değişmiyorsa vatandaş gerekeni yapar.
CESARETLİ ÇIKIN ARKADAŞ!
Parti içinde değişim isteyenler var. Cesaretli çıkın arkadaş! Özgür Özel ne kadar cesaretli? Partinin üst kademesi kesinlikle liderini değiştirmek istemiyor.
İNSANLARDA ARTIK HEYECAN YARATMIYORSUNUZ
Muhalefet lideri seçimler sonrası ilk kez yayına çıkıyor reytingler çok düşük. O ekranların dolması lazımdı. İnsanlarda artık heyecan yaratmıyorsunuz.
PİŞKİNLİK YAPIYORSUNUZ
Pişkinlik yapıyorsunuz. O koltukta oturmamamız için mücadele edeceğim. Kaybettiriyorsunuz. Kendinizi ve partiyi bitiriyorsunuz. CHP'nin artık yeni rotasını çizmesi gerekiyor. O koltukta oturamayacaksınız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sosyal yardım Haziran ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı Aile Destek paraları yattı mı, ödendi mi?
- Okullar ne zaman tatil olacak 2023? Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün tatil olacak?
- Sandık görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri Haziran ayında yatar mı?
- Kısmi emeklilik tablosu değişti! Yaş şartı yenilendi, 48-49-50-55 yaşla erken emeklilik! Staj çıraklık, 3600 kısmi, prim şart değişimi...
- DGS geç başvuruları ne zaman başlayacak 2023? DGS geç başvuruları başladı mı, tarih açıklandı mı?
- Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Tahsis numarasına göre maaş ödeme tarihleri!
- 100 bin taşerona kadroda hedef belirlendi! Meclis mesaisi başlıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...
- Yazı kurtaracak salatalık diyeti! Sizi gün gün eritecek formül! 1 haftada -4 kilo için yapmanız gereken...
- 77 yaşındaki Ajda Pekkan'ın beslenme sırrı! Gün içinde sadece bunları tüketiyor! İşte Süper star'ın formda tutan diyeti...
- Emekli ve memur zam takvimi belli oldu! Start verildi, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları hesaplandı! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...
- Takdir-Teşekkür belgesi nasıl alınır? 2023 2. dönem belge kaç puanla alınır? 5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12. sınıf karne puanı hesaplama!
- Survivor finale kimler kaldı? Survivor 2023 finali nerede yapılacak, şampiyon ne zaman belli olacak?