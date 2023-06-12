Kırsalda yaşayan vatandaşı küçümseyen Kılıçdaroğlu’na Fatih Portakal isyan etti: Böyle kibirli bakış açısı olamaz! İç Anadolu’yu tamamen bırakmışsınız

İşte Portakal'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

BÖYLE KİBİRLİ BİR BAKIŞ AÇISI OLAMAZ

CHP'nin neden kaybettiğini Kılıçdaroğlu'nu izlerken anlıyorsunuz. Bir lider ancak bu kadar kendisini dibe çekebilir. Böyle kibirli bir bakış açısı olamaz. 28 Mayıs öncesi rol mü yaptınız? Gururlu bir şekilde ayrılabilirdiniz. Ayrılmıyorsunuz.

İÇ ANADOLU'YU TAMAMEN BIRAKMIŞSINIZ

İnsanları küçümsüyorsunuz bir de yayında. O zaman siz İç Anadolu'yu tamamen bırakmışsınız. Köylü insanları tamamen bırakmışsınız. Şehirlerde mi oynayacaksınız? Alamıyorsunuz da.