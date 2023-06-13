Muhalefette yaprak dökümü! CHP ve İYİ Parti’de neler oluyor? İstifa ve koltuk savaşları…

Ali Saydam'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Seçim öncesi de dile getirdiğim gibi ben onlara zaten ilkesiz birlik cephesi diyordum. Türkiye'de enteresan bir durum var. Seçim öncesi deliler gibi Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ve bu ittifakın demokratik bir yapı olduğunu söyleyenler şu anda Kılıçdaroğlu'na veryansın yapıyor. Sanki daha önce bunları hiç savunmamış gibi hareket ediyorlar. Geçmişte söyledikleri sözlerden de asla bahsetmiyorlar. Bu tutarsızlık Türkiye'de çok vahim bir durumda. Biz bunların böyle olacağını daha önceden söyledik.