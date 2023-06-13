Ekremcilerin "Kılıçdaroğlu'nu deviremeyiz" karamsarlığı! Fatih Portakal'dan tepki çeken "Hz. Ali çıksa yenemez" sözleri

CHP'de 14-28 Mayıs yenilgisi ile adeta ortalık savaş alanına döndü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel ayrı ayrı “değişim şart” çağrısı yapıp yenilgilerin adamı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip oldu. İkili bununla da yetinmeyip otel köşelerinde gizli bir görüşme yaptı. Özel ile yaptığı görüşmeyi doğrulayan İmamoğlu, "Değişim talebi hepimizde var" şeklinde konuştu. Bu durum akıllara hem Kılıçdaroğlu hem de A Takımı'nda yer alan Faik Öztrak'ın "Delege bizde, karar bizde, istediğiniz kadar deneyin" şeklinde verdiği mesajı getirdi. İmamoğlu'na verdiği açık destekle ön plana çıkan, sunduğu her bültende Kılıçdaroğlu'na demediğini bırakmayan Fatih Portakal ise kurultay ve delege ağına dikkat çekerek "Kılıçdaroğlu'nu deviremeyiz" karamsarlığına kapıldı. Portakal, "Bir CHP'linin sözünü hatırlatayım "Hz. Ali çıksa karşısına yenemez" diyordu. Bu böyledir" ifadelerine yer verdi.