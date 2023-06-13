CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 36 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı! CHP'de hareketli günler
28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimden yenilgiyle ayrılan CHP'de hareketli günler yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim mesajının ardından parti tabanı ve seçmen, Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı yaptı. Koltuğu bırakmamakta kararlı olan CHP lideri ise tüm planlarını hazırladı. Ankara'ya topladığı 36 belediye başkanına kendisine destek açıklaması yaptıracağı iddiası ortaya atıldı.
CHP, tarihi seçim öncesinde koalisyonu topladı. Yanına birbirine benzemeyen 7 ismi aldı. Kemal Kılıçdaroğlu da her fırsatta 'Ben Kemal, geliyorum' mesajı yayınladı. Ancak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimeti yaşadı. Tarihi yenilgi sonrası 8'li koalisyon masasındaki partiler karıştı.
İMAMOĞLU 'DEĞİŞİM' DEDİ
CHP'de ise adeta kıran kırana bir yarış vardı. Önce Cumhurbaşkanı yardımcılığına hazırlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu meydana çıktı. "Değişim şart" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık koltuğu bırak mesajı yolladı. Hem parti tabanında hem de seçmende bu çağrısı karşılık aldı.
ÜSTÜ KAPALI MESAJ YOLLADI
Seçimden günler sonra bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ise üstü kapalı bir mesaj yolladı.
BABA-OĞUL KAVGASI
"İstanbullu, Ankaralı sizi seçti, buralara hizmet edin diye" sözleriyle 'baba-oğul gibiyiz' dediği İmamoğlu'na adeta 'Karşıma çıkma' çağrısı yaptı. Ancak sular durulmadı.
ANKARA'DA KRİTİK TOPLANTI
Tepkilere rağmen koltuğunu bırakmayan, üstelik tüm MYK'yı değiştirerek yerine kendisine yakın isimleri atayan Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay hazırlıklarının başlamasına sayılı günler kala düğmeye bastı. 36 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı. Aklında ise tüm belediye başkanlarına kendisine destek açıklaması yaptırmak vardı…
KARARLI ANCAK…
Gazeteci Abdülkadir Selvi ise Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun stratejilerini mercek altına aldı. İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı için kararlı olduğunu belirten Abdülkadir Selvi bugünkü köşe yazısında "Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı için kararlı. Ancak bunu ekim ayında yapılacak olan kurultayda Kılıçdaroğlu ile çarpışarak değil, Kılıçdaroğlu'nun çekilmesini sağlayarak başarmak istiyor. Onun için değişim talebini güçlü tutuyor. "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım" dedi" ifadesini kullandı.
A VE B PLANI HAZIR
İmamoğlu'nun A ve B planı olduğunu belirten Abdülkadir Selvi, daha akılcı hamlelerde bulunacağını da vurguladı. Medya desteğini ve kendisiyle birlikte hareket eden belediye başkanlarını arkasına alacağını açıkladı.
'BASKI YAPACAKLAR'
Selvi, "İlk aşamada Kılıçdaroğlu ile bir kurultay savaşı yaşamak istemiyor. A planı Kılıçdaroğlu'nu çekilmeye zorlamak. Bunun için medya desteğini ve kendisiyle birlikte hareket eden belediye başkanlarını kullanıyor. Kurultay tarihi yaklaştığında CHP'nin ileri gelenlerinden heyetler oluşturup Kılıçdaroğlu'na göndermeyi planlıyor. Muharrem İnce'ye, Kılıçdaroğlu lehine çekilmesi için baskı yapıyorlardı ya, bu kez de Kılıçdaroğlu'na "Kurultayda aday olma, İmamoğlu lehine çekil, parti içi mücadele yaşanmasın. Sen onursal genel başkan ol" diye baskı yapacaklar" ifadesini kullandı.
KAZANACAĞINI GÖRÜRSE
Ekrem İmamoğlu'nun yalnızca kazanabileceğini görürse aday olacağını söyleyen Abdülkadir Selvi, yazısında şu ifadeleri de kullandı:
ADAYLIĞI ÖNLEYEMEZSE...
Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmasını önleyemezlerse B planını devreye sokacaklar. Ancak Ekrem İmamoğlu kazanabileceğini görürse aday olur, görmezse yeni bir durum değerlendirmesi yapabilir. Sağlamcıdır.
TANJU ÖZCAN'DAN DESTEK
CHP'de Kurultay çalışmaları hız kazanırken pek çok CHP'li belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı. CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da dün "Sayın İmamoğlu, CHP Genel Başkanı olursa toplumda büyük bir sinerji ortaya çıkacaktır" diyerek İBB Başkanı'na desteğini açıklamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeni evlenenlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi! 150.000 TL evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?
- Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? GS-FB 2023 Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak?
- 5 aylık enflasyona göre zamlı maaş tablosu! 8.100 TL+ yüzde 25.26... Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, şube müdürü, polis memuru...
- Yorgunluğa, halsizliğe bir çırpıda çözüm! Anında doping etkisi veriyor... Canan Karatay açıkladı, sabah akşam eritip...
- Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatar? YSK sandık görevlisi ücreti nereden alınacak? e-devlet sorgulama ekranı
- Biberin acı mı yoksa tatlı mı olduğunu nasıl anlarız? Bu basit yöntem sizi kurtaracak! 2 saniye içinde ayırt edin!
- Emlak Konut Arnavutköy KURA SONUÇLARI 2023! Yenişehir Evleri THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 daire başvuru sonucu isim listesi...
- Kozmetik ürünlerinin temelini oluşturuyor! İbn-i Sina yüzyıllar önce yazdı! Gençliğin sırrı o tohum!
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! 1 hafta etkili olacak: 32 ilde sarı alarm
- Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi? Öğrenciye 1000 TL bayram ikramiyesi var mı, başvuru ekranı açıldı mı?
- Asgari Ücret Toplantısı bugün saat kaçta başlayıp, bitecek? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, 2. toplantı tarihi belli oldu mu?
- GENEL AF NEDİR? Mahkumlara af çıktı mı, son durum ne? İnfaz iyileştirme, 7. yargı paketi içeriği 2023...