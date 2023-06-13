CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 36 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı! CHP’de hareketli günler

KARARLI ANCAK…

Gazeteci Abdülkadir Selvi ise Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun stratejilerini mercek altına aldı. İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı için kararlı olduğunu belirten Abdülkadir Selvi bugünkü köşe yazısında "Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı için kararlı. Ancak bunu ekim ayında yapılacak olan kurultayda Kılıçdaroğlu ile çarpışarak değil, Kılıçdaroğlu'nun çekilmesini sağlayarak başarmak istiyor. Onun için değişim talebini güçlü tutuyor. "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım" dedi" ifadesini kullandı.