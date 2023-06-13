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Başkan Erdoğan Azerbaycan'da Hava Kuvvetlerinin açılışına katıldı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.06.2023
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Başkan Erdoğan Azerbaycan’da Hava Kuvvetlerinin açılışına katıldı!

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Hava Kuvvetlerinin yeni Merkez Komutanlığının açılışına katıldı.

İletişim Başkanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinen yapılan paylaşımda Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Hava Kuvvetlerinin yeni Merkez Komutanlığının açılışına katıldığını duyurdu.

"Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Hava Kuvvetlerinin yeni Merkez Komutanlığının açılışına katıldı."

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