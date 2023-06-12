Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi rehin aldı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elini kolunu bağladı
28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yenilgiyle ayrılan 8'li masanın adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına kulak tıkarken, tüm MYK üyelerini değiştirerek 'Buradayım' mesajı verdi. Öte yandan CHP'de PM kurultay kararı aldı. CHP'de demokrasiden çok oligarşiyi anımsatan mevcut delege yapısı, kurultayda Kılıçdaroğlu'nun en büyük gücü olarak ön plana çıkarken kendisine rakip olarak gördüğü belediye başkanlarıyla seçim uğruna ortaya attığı 'baba-oğul' ilişkisini bitirerek mücadeleye yeniden başladı.
CHP'de demokrasiden çok oligarşiyi anımsatan mevcut delege yapısı, kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük gücü olarak ön plana çıkıyor. Özellikle CHP'li belediyelerdeki kazanımlardan beslenen yerel örgütlerin genel başkanı belirlediği sistem, adaylığı gündemde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elini kolunu bağlıyor.
CHP tüzüğünde delege sayılarına ilişkin, "Seçilmiş üyeler, il kongrelerinde o ilin TBMM üye sayısının iki katı olarak seçilen kurultay delegeleridir" ifadelerine yer veriliyor.
Kılıçdaroğlu baskısı altındaki belediye başkanlarının il ve ilçe delegeleri üzerindeki hakimiyeti, kurultayın kaderini doğrudan etkiliyor. Yerel seçimlerde koltuğu kaybetme endişesi yaşayan belediye başkanlarına genel merkez tarafından şimdiden 4 koldan baskı başlarken, İmamoğlu'nun en büyük avantajı ise İstanbul'daki delege sayısı olarak değerlendiriliyor.
"CHP TARİHİNİN EN KORKAK BAŞKANI"
CHP'deki delege yapısı ve kurultay sürecine ilişkin SABAH'a açıklamalarda bulunan CHP'li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'na sert ifadelerle yüklendi.
Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakmamak için her yolu denediğini ve parti örgütünü kendine bağladığını belirten Sevigen, "Kemal Bey önce altılı masada milletvekilliği satarak, o koltukları peşkeş çekerek cumhurbaşkanlığı adaylığını garantiye aldı. Şimdi de mevcut belediye başkanlarını baskı altına alıp koltuğu koruma derdinde. Ülkenin kaderi CHP'li mevcut belediye başkanlarının elindedir. Önce koltuk değil, önce ülke demeleri gerekiyor. CHP'de değişim için bu şart. Bu hamlelerden medet uman Kemal Bey, CHP tarihinin en korkak başkanıdır" ifadelerini kullandı.
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