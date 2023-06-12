Kemal Kılıçdaroğlu CHP’yi rehin aldı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elini kolunu bağladı

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakmamak için her yolu denediğini ve parti örgütünü kendine bağladığını belirten Sevigen, "Kemal Bey önce altılı masada milletvekilliği satarak, o koltukları peşkeş çekerek cumhurbaşkanlığı adaylığını garantiye aldı. Şimdi de mevcut belediye başkanlarını baskı altına alıp koltuğu koruma derdinde. Ülkenin kaderi CHP'li mevcut belediye başkanlarının elindedir. Önce koltuk değil, önce ülke demeleri gerekiyor. CHP'de değişim için bu şart. Bu hamlelerden medet uman Kemal Bey, CHP tarihinin en korkak başkanıdır" ifadelerini kullandı.