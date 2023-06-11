Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çıkışına net yanıt! Adaylığa yeşil ışık yaktı: Kararlıyım değişim şarttır

KILIÇDAROĞLU'NDAN "MÜCADELEYE DEVAM"

Kılıçdaroğlu üst üste 13. seçimini de kaybederken, seçimdeki hezimeti MYK üyelerinin üzerine yıktı ve bu isimlerin toplu istifasını aldı. Sonrasında bu kişilerin yerine kendisine yakın isimleri getiren Kılıçdaroğlu "mücadeleye devam" mesajı verdi.

İMAMOĞLU BAYRAK AÇTI

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı CHP tabanında ve parti içindeki bazı isimlerde rahatsızlık yaratırken Ekrem İmamoğlu yaptığı değişim çıkışıyla Bay Kemal'e kafa kaldırdı. Ekrem İmamoğlu Bay Kemal'e bayrak açarak değişim mesajları verdi. İmamoğlu, "Topyekün değişim" vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na 'görevi bırak' çağrısı yaptı.