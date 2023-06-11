Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun çıkışına net yanıt! Adaylığa yeşil ışık yaktı: Kararlıyım değişim şarttır
28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı tarihi hezimetin ardından MYK'daki isimlerin istifasını alan ve yerlerine kendisine yakın isimleri atayan Kılıçdaroğlu, parti tabanınından ve parti içindeki bazı isimlerden yoğun tepkiye maruz kaldı. Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun istifaya yanaşmaması sonrası ekranlar önünde değişim mesajı veren Ekrem İmamoğlu'nun da CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı da kulislerdeki bilgiler arasında. Bu değişim mesajı sonrası İmamoğlu'na aba altından sopa gösteren Kılıçdaroğlu "Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın, olmaz" diyerek İmamoğlu'nun adaylığının önüne set çekmek istiyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası İmamoğlu bugün yaptığı açıklamada adaylığa göz kırptığını bir kez daha yinelerken "Menzile yürümekte net olarak kararlıyım. Değişim şarttır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken arkasına HDP ve PKK desteğini de alan Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla başta Kandil olmak üzere tabanında ve yedili koalisyonda büyük hayal kırıklığı yarattı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN "MÜCADELEYE DEVAM"
Kılıçdaroğlu üst üste 13. seçimini de kaybederken, seçimdeki hezimeti MYK üyelerinin üzerine yıktı ve bu isimlerin toplu istifasını aldı. Sonrasında bu kişilerin yerine kendisine yakın isimleri getiren Kılıçdaroğlu "mücadeleye devam" mesajı verdi.
İMAMOĞLU BAYRAK AÇTI
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı CHP tabanında ve parti içindeki bazı isimlerde rahatsızlık yaratırken Ekrem İmamoğlu yaptığı değişim çıkışıyla Bay Kemal'e kafa kaldırdı. Ekrem İmamoğlu Bay Kemal'e bayrak açarak değişim mesajları verdi. İmamoğlu, "Topyekün değişim" vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na 'görevi bırak' çağrısı yaptı.
İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLER KADRO DIŞI
Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'nun bu hamlesine karşılık olarak oluşturduğu MYK listesinde İmamoğlu'na yakın isimlere yer vermedi.
"BİRİNCİ ÖNCELİĞİ SEÇİLDİĞİ BELDEYE HİZMET ETMEK"
Bay Kemal ayrıca katıldığı canlı yayında "Belediye başkanlarının birinci öncelikleri seçildikleri beldeye hizmet etmektir" ifadelerini kullanarak İmamoğlu'na göndermede bulundu.
"BAŞKA İŞLERLE UĞRAŞMAYI BIRAKIN"
Kılıçdaroğlu diğer yandan "Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın, olmaz" diyerek Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIĞA YEŞİL IŞIK
İmamoğlu ise bugün yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na karşı değişim çağrısını yenilerken "Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna "Benim aday olduğum tek şey var, ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi bir değişim." dedi.
"KARARLIYIM"
İmamoğlu ayrıca "Menzile yürümekte net olarak kararlıyım. Değişim şarttır. Değişim, birtakım hatalardan geri dönmekle mümkün olabilir."ifadeleriyle adaylıkta kararlı olduğuun vurguladı.
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