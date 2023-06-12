12 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın ulaşıma zam tepkisi kısa sürdü! Foyası seçim sonrası ortaya çıktı

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın ulaşıma zam tepkisi kısa sürdü! Foyası seçim sonrası ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.06.2023
ABONE OL
CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın ulaşıma zam tepkisi kısa sürdü! Foyası seçim sonrası ortaya çıktı

Bilecik’te, Şoförler ve Otomobilciler Odası geçtiğimiz ay şehir içi ulaşım ücretlerine zam yaptı. Seçim öncesi ulaşım zammına karşı çıkan ve “Fiyatları Belediye Meclisi belirler” diyen Belediye Başkanı CHP’li Melek Mızrak Subaşı, seçimler bittikten sonra aynı zamlı fiyatları meclisten geçirdi.

Bilecik Şoförler Odasının şehir içi ulaşıma zam kararının kendilerine sorulmadan alındığını belirterek Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından alınan kararın hukuksuz olduğunu ifade eden Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Şehir içi dolmuş ücretlerinin ücretlerini belirlenme yetkisinin Belediye Meclisi'nde olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yaşanan bu durumu adeta şova dönüştüren Subaşı, halkın yanında olduğunu ima etmiş ve "Bu konuda yetki Belediye Meclisimizde. Bu yüzden gündeme taşıma kararı aldık. Bu konuyu ücret tarife komisyona göndereceğiz. Oradan çıkan kararı uygulatacağız. Şu an ilimizde hukuksuz bir durum var. Zabıtalarımızda bu konuda gerekli çalışmaları yapıyorlar" demişti.

SEÇİM BİTTİ FİYAT ONAYLANDI
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından ulaşıma zam konusu Belediye Meclisine taşıyan CHP'li Subaşı, bir ay önce karşı çıktığı zamlı fiyatları aynen onayladı.

Bilecik'te şehir içi ulaşım tam ücretlerde 10 TL'ye öğrenci ücretlerinde ise 8,5 TL'ye yükseltildi. Uygulanan fiyatların Büyükşehirlerin ulaşım ücretlerinden bile fazla olması şaşkına çevirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA