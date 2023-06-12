CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın ulaşıma zam tepkisi kısa sürdü! Foyası seçim sonrası ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yaşanan bu durumu adeta şova dönüştüren Subaşı, halkın yanında olduğunu ima etmiş ve "Bu konuda yetki Belediye Meclisimizde. Bu yüzden gündeme taşıma kararı aldık. Bu konuyu ücret tarife komisyona göndereceğiz. Oradan çıkan kararı uygulatacağız. Şu an ilimizde hukuksuz bir durum var. Zabıtalarımızda bu konuda gerekli çalışmaları yapıyorlar" demişti.