11 Haziran 2023, Pazar
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Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı?
Muhalefette yenilginin faturasının kime kesileceği tartışılıyor. Kılıçdaroğlu faturayı köylülere kesti. CHP ayrıştırıcı dilden neden vazgeçmiyor? Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Siyaset Bilimci Doç. Dr. İsmail Durmuşoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.