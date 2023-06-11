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Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı?

A Haber
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Giriş: 11.06.2023 16:45
Muhalefette yenilginin faturasının kime kesileceği tartışılıyor. Kılıçdaroğlu faturayı köylülere kesti. CHP ayrıştırıcı dilden neden vazgeçmiyor? Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Siyaset Bilimci Doç. Dr. İsmail Durmuşoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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