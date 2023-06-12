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FETÖ'nün "adalet teşkilatı" yapılanmasına operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.06.2023
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FETÖ’nün adalet teşkilatı yapılanmasına operasyon

Son dakika haberine göre Ankara merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "adalet teşkilatı" yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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