28 Mayıs hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu’na tepkiler dinmiyor: Bu ağır bir yenilgidir

'BEKLENTİMİZ YÜKSEKTİ'

Yenilginin ağırlığının rakamlarla bir ilgisi yok. Erdoğan bu seçimi 50+1 oyla almış olsaydı bile bu bizim için ağır bir yenilgiydi. Kılıçdaroğlu yüzde 49.99 ile kapatmış olsaydı bile bizim için ağır bir yenilgiydi. Çünkü beklentimiz çok yüksekti. Bizim şu inkâr işinden derhal vazgeçmemiz gerekir" dedi.