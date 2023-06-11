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CHP'de çatlak büyüyor! Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldırdı... O gönderiyi beğendi

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 11.06.2023 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023
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CHP’de çatlak büyüyor! Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu’na başkaldırdı... O gönderiyi beğendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden ağır yenilgi alarak çıkması sonrası, parti içi muhalefet gün geçtikçe büyüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak tanıtılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan şoke eden bir adım geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını dayatan ve önce parlamentoyu sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimleriin kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinden sesler yükselmeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vurgulamaya başladığı 'Değişim' talebinin akabinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da başkaldırmaya başladı.

Yavaş, sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir gönderiyi beğendi.

Geçen yıl aralık ayına ait olan ankette Yavaş 'en doğru aday' olarak gösteriliyor ve Kılıçdaroğlu'nun negatif duygu uyandırdığı vurgulanıyor.

Yavaş'ın beğendiği anket paylaşımının sonundaki "Aday önemli, bu kadar basit, bu kadar açık…" ifadeleri yer alıyor.

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