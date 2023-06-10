CHP’de parti içi hizipleşme! İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında parti içi güç kavgası

Emin Pazarcı'nın öne çıkan sözleri:

"Ortada bir yenilgi var ve bunun altını iyi çizmek lazım. Bu oylar Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi oyları değil. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşıt olanların oylarını aldı. Burada yüzde 48'lik bir oydan bahsediyoruz. Burada AK Parti'nin ve Erdoğan'ın düşünmesi gerekir. Çünkü Erdoğan ciddi şekilde bu ülkeye hamleler yaptıran bu ülkeye ciddi hizmetler eden bir lider tüm bunlara rağmen Kılıçdaroğlu yüzde 48 oy veren bir kitle var. Kılıçdaroğlu hiçbir konuda yanlış yapmadığını söylüyor bu da demek oluyor ki siyasetine devam edecek. Bu dönemde kirli bir siyaset yürüttü karşı taraf.