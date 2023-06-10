CHP'de parti içi hizipleşme! İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında parti içi güç kavgası
Başkan Erdoğan'ın karşısında 13'üncü yenilgisini alarak istifa çağrılarına maruz kalan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi, "Ağır bir yenilgi olarak kabul etmiyorum" dedi ve anket şirketlerini suçladı. Öte yandan Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’na “otur yerinde” mesajı verirken Ekrem İmamoğlu delegelerle ve belediye başkanları ile temas halinde. Peki Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? Seçimi kim kaybetti? CHP’de neler oluyor? Kılıçdaroğlu’na istifa çağrılarının hedefi ne? Siyaseten gündemini A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı değerlendirdi.
Emin Pazarcı'nın öne çıkan sözleri:
"Ortada bir yenilgi var ve bunun altını iyi çizmek lazım. Bu oylar Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi oyları değil. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşıt olanların oylarını aldı. Burada yüzde 48'lik bir oydan bahsediyoruz. Burada AK Parti'nin ve Erdoğan'ın düşünmesi gerekir. Çünkü Erdoğan ciddi şekilde bu ülkeye hamleler yaptıran bu ülkeye ciddi hizmetler eden bir lider tüm bunlara rağmen Kılıçdaroğlu yüzde 48 oy veren bir kitle var. Kılıçdaroğlu hiçbir konuda yanlış yapmadığını söylüyor bu da demek oluyor ki siyasetine devam edecek. Bu dönemde kirli bir siyaset yürüttü karşı taraf.
Kirli bir siyasete yaptılar, her şey çarpıtıldı. Çok ciddi şekilde Türkiye'deki meselelerin üzeri kapatıldı ve bir istismar siyaseti uygulandı. Bu ülkede hizmet siyasetine karşı istismar siyaseti bu kadar oy alabiliyorsa üzerinde düşünülmesi lazım. Olaya Kılıçdaroğlu açısından baktığımız zaman sürekli olarak yenilen her yenilgide kendisine mazeret bulan olması gerekenleri söylenmesi gerekenleri söyleyen biri. Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu onları çiğ çiğ yiyeceğinin mesajını veriyor.
CHP'de bir değişimden bahsediliyor tamam değişim de kim gelirse neyi değiştirecek? Koltuğa bir başkasının oturmasıyla CHP'nin yapısal sorunları çözülecek mi? Gelen kişi Atatürk çizgisine mi getirecek? Sol bir parti mi yapacak? CHP şu anda nedir ne değildir belli olmayan bir parti halinde. CHP bir fikri durumla insanların karşısına çıkmadı. "Erdoğan gidecek biz geleceğiz" diyerek oy topladı. CHP'nin problemi yapısaldır. SHP'de mezhep siyaseti hastalığı vardı aynı hastalıklar CHP'de geri döndü. Yapısal çözüm yok. Kılıçdaroğlu'nun eli güçlü ve bu kavgada kazanan olur."
Prof. Dr. Serhat Ulağlı'nın canlı yayındaki değerlendirmeleri:
"Türki siyasi hayatında galibiyetin her zaman bir sahibi vardır fakat mağlubiyet yetim kalmıştır. Hiçbir zaman CHP cephesinde başarısızlık kabul edilmemiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı 13 seçimi kaybetmesine rağmen hala ortada seçim mağlubiyetinin olmadığını kabul eden bir siyasi partinin lideri olarak koltuğu bırakmaya niyeti yok.
Ama karşı cephede ise sürekli manevi evladı olarak gördüğü Ekrem İmamoğlu ise artık o koltuktan Kılıçdaroğlu'nu indirmek için elinden geldiğince ciddi bir çalışma yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun aldığı oylara bakarsak CHP oyunu korumuş ama diğer taraftan alınan oylar Erdoğanafobik yani Erdoğan'ı göndermek üzere kurulmuş bir strateji vardı ancak yenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların karşısına proje ve üretecekleriyle çıkarken muhalefetin lideri Kılıçdaroğlu ise daha çok Erdoğan'a karşı söylemler ile çıkmış olması çok ciddi bir siyasal iletişim hatasıdır ve alınan yenilgide bunun payı çok fazladır. İmamoğlu'nun ise CHP tabanında desteği olduğunu düşünüyorum."
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