Başkan Erdoğan’dan depremzedelere hakarete sert tepki: Alçaklığın evrensel tarihinde yeni bir sayfa açtılar

Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük arama kurtarma, yardım ve yeniden inşa operasyonlarından birini yürüttüklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlarımızı, kurum yöneticilerimizi, belediye başkanlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, gönüllülerimizi adeta deprem bölgesine yığdık. Bugüne kadar deprem bölgesinde görev alan personel sayımız 650 bini buldu. Yurt dışından ve ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen 35 bin arama kurtarma personeli haftalarca çalışarak en son enkaz yığınının altındaki umudu yaşatma mücadelesi verdi. Bununla birlikte, giyim ve gıdadan temizliğe, geçici barınmadan kalıcı konutların inşasına kadar depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmalar kurduk."

Başkan Erdoğan, vatandaşların açtığı, "Paradan altın sıfırı sen attın, sandıkta 6-0'ı biz atacağız", "Yapılan iyilikti gözümüzde, haram ettiler şehrimize", "Yedi düvel gelseniz de bir araya, yedirmeyiz Reis'i ne dış güce ne PKK'ya" pankartlarını okudu.

Kahramanmaraş'ın 14 Mayıs'ta yüzde 72 ile kendisine en yüksek oranda oy veren büyükşehir olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Ben inanıyorum ki ikinci turda Kahramanmaraş yüzde 80'leri yakalayacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kendi şehirlerinde kalan yaklaşık 3 milyon depremzedeye kurdukları 905 bin çadırda ve 112 bini aşkın konteynerde barınma imkanı sağladıklarını dile getirdi.