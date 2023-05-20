Başkan Erdoğan'dan depremzedelere hakarete sert tepki: Alçaklığın evrensel tarihinde yeni bir sayfa açtılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine olan ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Erdoğan Adıyaman’ın ardından depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan depremzedelere yönelik hakaretlere tepki gösterdi ve "Kinlerini ve nefretlerini depremzedelere yönelterek alçaklığın evrensel tarihinde yeni bir sayfa açtılar." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Asla rehavete kapılmayın 2. turda fire istemiyoruz." dedi. "319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut inşa ederek, deprem şehirlerinin tamamını ayağa kaldıracağız" söyleyen Başkan Erdoğan, "AFAD'ın hak sahipliği başvurularını E-Devlet üzerinden de yapılacağı müjdesini sizlerle paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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