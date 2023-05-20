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19 Mayıs töreninde skandal olay! CHP’li başkan el hareketi çekti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2023 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023
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19 Mayıs töreninde skandal olay! CHP’li başkan el hareketi çekti

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde hezimete uğrayan CHP her geçen gün yeni bir skandala imza atıyor. Bu kez de CHP'li Tekirdağ İl Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın depremzedelere yönelik rezilliğini haber yapan gazetecilere el hareketi çekti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninden yansıyan görüntülerde Volkan Nallar'ın el hareketi yaparak, “Çek çek bunu da çek." dediği duyuldu. İşte o anlar...

Cumhur İttifakı'nın ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta gösterdiği seçim başarısı CHP'yi tamamen çirkinleştirdi. Başkan Erdoğan'ın özellikle Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde seçim başarısı göstermesini hazmedemeyen CHP'li isimler rezil sözlerle depremzedelere hakaretler yağdırdı.

CHP'nin yayın organı Sözcü ise manşetten depremzedeleri hedef aldı.

CHP'Lİ TEKİRDAĞ BELEDİYESİ SEÇİMLERDEN SONRA "OTELDEN ÇIKIN" DEDİ

Skandalların en büyüklerinden birine ise CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi imza attı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ'da otellere yerleştirilen depremzedelerin çıkış yapmaları talep edildi.

Söz konusu talebin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden geldiği öğrenilirken sözleşmenin aslında Ağustos'a kadar devam ettiği bu talebin seçim sonuçlarıyla ilişkili olduğu depremzedeler tarafından dile getirildi.

SKANDALLAR BİTMİYOR

Ancak CHP'lilerin imza attığı skandalların ardı arkası kesilmiyor. CHP'li Tekirdağ İl Başkanı Volkan Nallar Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın rezilliğini haber yapan gazetecilere 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde hakaretlerde bulundu.

EL HAREKETİ YAPTI: ÇEK ÇEK BUNU DA ÇEK

Sabah'ta yer alan habere göre İl Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ'daki yerel bir gazeteci olan E. G.'ye; "Çek çek bunu da çek. Yakalayabilirsen tabii. Göstereceğim ben sana sıkıntı yapma" dedi ve el işareti yaptı.

TEHDİTLER SAVURDU

CHP Tekirdağ İl Başkanı Volkan Nallar, depremzedelerin haberini yapan gazeteciye çirkin harekette bulunması bir başka gazetecinin canlı yayın yaptığı videoya takıldı.

Ayrıca videoda tehdit edercesine konuşan İl Başkanı Volkan Nallar'a yanındaki Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın eliyle işaret ederek susturmaya çalıştığı görüldü.

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