19 Mayıs töreninde skandal olay! CHP’li başkan el hareketi çekti

EL HAREKETİ YAPTI: ÇEK ÇEK BUNU DA ÇEK

Sabah'ta yer alan habere göre İl Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ'daki yerel bir gazeteci olan E. G.'ye; "Çek çek bunu da çek. Yakalayabilirsen tabii. Göstereceğim ben sana sıkıntı yapma" dedi ve el işareti yaptı.