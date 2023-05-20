Ekşi Sözlük’ten yeni bir skandal daha! CHP kaybedince deprem başlığını kaldırdılar
14 Mayıs Genel Seçimleri sonrası milli iradenin tecelli etmesinin ardından CHP yanlısı medya kuruluşlarında skandal gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Deprem bölgesindeki oylar sonrasında Cumhur İttifakı’nın 7’li koalisyona yaşattığı hezimetin ardından, Ekşi Sözlük’ün Kahramanmaraş depreminde gündem kategorisine sabitlediği “6 Şubat 2023” deprem yardımlaşma başlığı’nı kaldırdığı gözlendi. Sosyal medyada oldukça tepki çeken bu durum “Ekşi Sözlük’ün deprem ve depremzede hassasiyeti seçime kadarmış” dedirtti.
Türkiye 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde sandık başına gitti. Oylarını kullanan ve milli iradeyi tecelli eden Türk halkı açık ara farkla AK Parti ve Cumhur İttifakı ile birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.
YANLI ANKET FİRMALARI ÇUVALLADI!
Seçimden önce manipülatif ve taraflı anketlerle önde olduğu hatta fark attığı söylenen 7'li koalisyon ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise tarihi bir hezimet yaşadı. Öyle ki seçim günü bile durumu kabullenemeyen CHP tarafı algı operasyonlarıyla durumu kurtarmaya çalıştı. Neticede sonuç değişmedi.
BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA FARK ATTI
Bugün Yüksek Seçim Kurulu da Resmi Gazete'de de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kesin sonuçlarını paylaştı. Bu sonuçlara göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yüzde 49.5'lik bir destekle Başkan Erdoğan'a büyük destek verdi. Erdoğan, seçimi ikinci turda bitirmek için 28 Mayıs'ta net bir mağlubiyet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu ile yeni bir yarışa girecek.
SEÇİMİN ARDINDAN PEŞ PEŞE 'ÇİRKİN' MANZARALAR!
Öte yandan seçim sonuçlarıyla bir çok yerden skandal haberler de geldi. Deprem bölgesinin afet sonrası sürekli yanlarında olan Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye verdiği güçlü destek CHP'li belediye başkanları ve bir kısım seçmeninin dengesini bozdu.
DEPREMZEDELERE ALÇAKÇA HAKARETLER
Bu cepheden depremzedelere yönelik hakaretler havada uçuştu. CHP'li bazı belediyeler depremzedeleri tam anlamıyla sokağa atmaya kalkıştı.
EKŞİ SÖZLÜK'TEN YENİ BİR SKANDAL!
Son 'çirkinlik' ise Ekşi Sözlük'te yaşandı. Muhalefetin algı operasyon merkezi gibi çalışan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na aleni şekilde destek verilen platformda dikkat çeken bir hamle gerçekleşti.
SABİTLENEN "DEPREMZEDE" BAŞLIĞINI KALDIRDILAR!
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 'Yüzyılın afeti' olarak tabir edilen depremler sonrasında Ekşi Sözlük, sol frame denilen bölüme"6 Şubat 2023 deprem yardımlaşma başlığı"nı sabitlemiş ve aylardır kaldırmamıştı. Bu platforma girenlerin ilk gözlerine çarpan da bu başlık oluyordu.
İşte CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde yaşadığı ağır hezimet sonrası depremzedelere olan kin ve nefret burada da devam etti. Deprem başlığı Ekşi Sözlük'teki sabit yerinden kaldırıldı.
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