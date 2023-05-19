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CHP'liler depremzedelere nefret kusmaya devam ediyor! Haklarını haram edip gerizekalılıkla suçladılar

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
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CHP’liler depremzedelere nefret kusmaya devam ediyor! Haklarını haram edip gerizekalılıkla suçladılar

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken özellikle deprem bölgesinde Başkan Erdoğan'a verilen oyların yüksekliği CHP'lileri rahatsız etti. Depremde büyük yara alan bölgeye ilişkin CHP'li vatandaşlar yaptıkları açıklamada "Hakkımız haram olsun. Yardımları kesiyoruz." gibi insanlık dışı ifadeler kullandı. Bugün İzmir'de yapılan bir sokak ropörtajında da benzer görüntüler ortaya çıktı. Depremzedelere yapılan yardımları haram eden vatandaşlardan biri depremzedeleri gerizekalılık suçladı. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.

TÜRKİYE İKİNCİ TUR İÇİN SANDIĞA GİDİYOR

YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.

Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

HDP VE PKK DESTEĞİNE RAĞMEN...

İlk turda HDP ve PKK'ya verdiği desteğe rağmen başarılı olamayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine gönül verenler sonuçlardan dolayı depremzedeleri suçladı.

DEPREMZEDELERE KÜFÜRLER SAVURDULAR

Depremzedelere küfürler savurup hakaret eden CHP'liler haklarını helal etmediklerini sıklıkla dile getirererek desteğe ihtiyacı olan vatandaşları küçümsedi.

HAKLARINI HARAM ETTİLER

Bugün İzmir'de yapılan seçim anketindeki sokakta konuşan bazı CHP'liler yine depremzedeleri hedef aldı. Depremzedelere haklarını haram eden vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini söyledi.

"GERİZEKALI..."

"Gerizekalı olmadığım için, çok doluyum. Deprem bölgesinde sandıklar açılınca şaka sandım. Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Erdoğan gitsin kim gelirse gelsin. Çevremde Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin dışında kimse olamaz"

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