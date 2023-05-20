İzmir Büyükşehir Belediyesi de 224 depremzedeye kapıyı gösterdi! Başkan Erdoğan sahip çıktı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Seçimde yaşanan mağlubiyette depremzedelerimizi kapı dışarı ediyorlar. Seçimi kazansalar kim bilir ne yapacaklar. Milletimiz bunlara gereken cevabı 28 Mayıs günü sandıkta verecek" dedi. Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca da "Belediye meclisinde önerge vererek, 224 konutun, içindeki depremzede vatandaşlarımıza uygun koşullarda ve uzun vadede satışını talep ettik. Ancak, iki kez reddedildi" dedi.

KANDIRILDIK

Bir çocuk annesi depremzede Şerife Koşar (30), "Tunç Soyer, daha önce 'İsteyen olursa, içinde oturan vatandaşlarımıza konutları satacağız' demişti. Sonradan inkar etti" derken, Sadullah Özdemir (37), "Gidecek yerimiz yok. Çadırda yaşayacağız. Soyer, gözlerimin içine bakarak bu daireleri uygun koşullarda bize satacağını söyledi. İnkar ediyor. Kandırıldık" dedi.