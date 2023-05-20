FETÖ'cülerin Yunanistan hüsranı! MSB duyurdu: 2'si yakalandı
Yunanistan tarafından sınırdan geçmeye çalışırken geri itilen 39 kişi yakalandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 39 kişiden 2'sinin FETÖ mensubu olduğu açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, hudut kartalları Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede bu kişilerden 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
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