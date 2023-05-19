20 Mayıs 2023, Cumartesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeleri tahliye kararına tepki: Tunç Soyer, CHP belediyesi bizi gözden çıkardı!
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından Büyükşehir Belediyesine ait Uzundere konutlarına yerleştirilen depremzedelerin, konutları tahliye etmelerinin istenmesi tepkilere neden oldu. Kendilerine tanınan sürenin geçen yıl dolduğunu ancak belediye meclisinde AK Parti ve MHP'li üyelerin verdiği önergelerle bu sürenin 1 yıl uzatıldığını kaydeden depremzedelerden Şerife Koşar, "Bize, '31 Mayıs'a kadar daireleri boşaltın' diye tebligat geldi. Tunç Soyer, CHP belediyesi bizi gözden çıkardı, 'Siz başınızın çaresine bakın artık' diyorlar. Biz Cumhurbaşkanımızdan rezerv alandaki konutlardan TOKİ şartlarıyla hak talep ediyoruz." diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP'li belediyenin zulmüne karşı destek istedi.
Giriş Tarihi: 19.05.2023 19:05 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 19:22
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