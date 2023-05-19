İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeleri tahliye kararına tepki: Tunç Soyer, CHP belediyesi bizi gözden çıkardı!

Kendilerine tanınan sürenin geçen yıl dolduğunu ancak belediye meclisinde AK Parti ve MHP'li üyelerin verdiği önergelerle bu sürenin 1 yıl uzatıldığını kaydeden Koşar, şöyle konuştu:

"Bize, '31 Mayıs'a kadar daireleri boşaltın' diye tebligat geldi. Tunç Soyer, CHP belediyesi bizi gözden çıkardı, 'Siz başınızın çaresine bakın artık' diyorlar. Biz Cumhurbaşkanımızdan rezerv alandaki konutlardan TOKİ şartlarıyla hak talep ediyoruz. Çünkü başka şartlarda ev sahibi olmamız mümkün değil. En kötü kiralık evler 6 bin 500 - 7 bin 500 civarında, geçim zor, ben işsizim, çocuğuma bakıyorum birçok arkadaşım aynı durumda."