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Muhalefetin nefret silahı! Artık adres de sınır da yok... Başkan Erdoğan'ı hedef alarak başladılar depremzedelere kadar uzandılar

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine adım adım yaklaşırken, ilk turdan hezimetle ayrılan muhalefet bu kez nefret siyasetini bir adım öteye taşıdı. Başkan Erdoğan'ı hedef alarak başlayan nefret siyaseti seçim sonuçları istenildiği gibi gelmeyince depremzedelere kadar uzandı. Sabah Gazetesi yazarlarından Hasan Basri Yalçın, muhalefetin kullandığı nefret dilini bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 20.05.2023 09:06
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Muhalefetin nefret silahı! Artık adres de sınır da yok... Başkan Erdoğan’ı hedef alarak başladılar depremzedelere kadar uzandılar

İşte Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın'ın "Nefrette sınır yok; artık adres de yok" başlıklı yazısı
Muhalefetin ürettiği nefret dilini ve bu dilin kökenlerini elimden geldiğince işlemeye çalıştım. Konuştuğum mecralarda, yazdığım bu köşede nasıl anormal bir durumla karşı karşıya olduğumuzu anlatmayı denedim.

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Muhalefetin nefret silahı! Artık adres de sınır da yok... Başkan Erdoğan’ı hedef alarak başladılar depremzedelere kadar uzandılar

Bu nefret organik bir durum değil. Doğal değil, yapay. Sistematik biçimde istihbarat örgütlerinin verdiği reçetelere dayanılarak muhalefet tarafından bilinçli bir şekilde üretildi.

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Muhalefetin nefret silahı! Artık adres de sınır da yok... Başkan Erdoğan’ı hedef alarak başladılar depremzedelere kadar uzandılar

Kazanmak yoksa bile kaybetmemek üzerine kurgulanmış bir makine. Bir çeşit silah. Uzun yıllardır bombardıman topu işlevi gördü. İktidarın surlarını dövmekle, surda gedik açmakla sorumluydu. Erdoğan'a karşı bu nefret bombardımanı yıllardır sürüyor.

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Muhalefetin nefret silahı! Artık adres de sınır da yok... Başkan Erdoğan’ı hedef alarak başladılar depremzedelere kadar uzandılar

Anlatmaya çalıştık. Göstermeyi denedik. Ama ne çare? Duymak istemeyen kulaklara böylesi bir gürültünün içinde ulaşma imkânı olmadı. Farklı sesleri bastırmak için de yeterince gürültü yaptılar. Muhalif seçmeni bir kuşatmanın içine hapsettiler, kimse kimseyi duymadı.

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Muhalefetin nefret silahı! Artık adres de sınır da yok... Başkan Erdoğan’ı hedef alarak başladılar depremzedelere kadar uzandılar

Çünkü Erdoğan hedefte oldukça hepsinin hoşuna gitti. Amansızca kullandılar. Kuşatma başarısız olsa bile bu gürültünün içinde kimse başarısızlıkları sorgulamıyordu. Siyasetçisi koltuğunu bu nefret gürültüsünün içine gizliyordu. Gazetecisi bu gürültüden ekmeğini yiyordu.