20 Mayıs 2023, Cumartesi
Muhalefetin nefret silahı! Artık adres de sınır da yok... Başkan Erdoğan'ı hedef alarak başladılar depremzedelere kadar uzandılar
Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine adım adım yaklaşırken, ilk turdan hezimetle ayrılan muhalefet bu kez nefret siyasetini bir adım öteye taşıdı. Başkan Erdoğan'ı hedef alarak başlayan nefret siyaseti seçim sonuçları istenildiği gibi gelmeyince depremzedelere kadar uzandı. Sabah Gazetesi yazarlarından Hasan Basri Yalçın, muhalefetin kullandığı nefret dilini bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 20.05.2023 09:06
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