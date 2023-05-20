Muhalefetin nefret silahı! Artık adres de sınır da yok... Başkan Erdoğan’ı hedef alarak başladılar depremzedelere kadar uzandılar

Anlatmaya çalıştık. Göstermeyi denedik. Ama ne çare? Duymak istemeyen kulaklara böylesi bir gürültünün içinde ulaşma imkânı olmadı. Farklı sesleri bastırmak için de yeterince gürültü yaptılar. Muhalif seçmeni bir kuşatmanın içine hapsettiler, kimse kimseyi duymadı.