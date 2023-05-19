Önce Tekirdağ’da sonra İzmir’de büyük ayıp! Depremzedelerin yaşadığı evler satışa çıkarıldı

Bizi kesin olarak kapının önüne koymak istiyor. Daha seçimden 2 gün önce tebligatlar hazırlanmış seçimden hemen sonra gönderdiler. Tebligat 12 Mayıs'ta düzenlenmiş ırada zaten hepsi yazıyor. 31 Mayıs'a kadar burayı boşaltmamızı istiyorlar. Şu anda bizim buradan taşınacak gücümü z yok. CHP'li belediye bizi gözden çıkardı. Biz Tunç Soyer'den her hangi bir şey beklemiyoruz.