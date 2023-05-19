Önce Tekirdağ'da sonra İzmir'de büyük ayıp! Depremzedelerin yaşadığı evler satışa çıkarıldı
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi depremzedelere tahsis edilen konutları satışa çıkardı. Depremzedelere evleri boşaltmaları için tebligat gönderildi. Peki İzmir büyükşehir o evleri neden satışa çıkardı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca ve depremzedeler anlattı.
Deprem bölgesinde Başkan Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na yüksek oy çıkmasından sonra CHP'li seçmenler depremzedelere ağır hakaretler ederken Tekirdağ'da CHP'li belediye konaklama hizmeti alan depremzedeleri kapının önüne koydu.
Depremzedelere yapılan zulüm bulunla da kalmadı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi depremzedelere tahsis edilen konutları satışa çıkardı. Peki İzmir büyükşehir o evleri neden satışa çıkardı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin konuğu olan Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca ve depremzedeler anlattı.
Uğur İnan Atmaca'nın öne çıkan sözleri:
Bilindiği gibi hükümetimizin bakış açısı; İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Maalesef CHP'li belediyelerde aynı özeni göremiyoruz. İnsanı değil belediyenin kasasına girecek para daha önemli. Biz Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak 2 kes önerge sunduk. 224 dairenin içindeki depremzede vatandaşlara uygun koşullarda uzun vade ile satışını talep ettik. Fakat 2 kez önergemiz reddedildi.
Dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Belediyesi'nin izinden gidiyor. Güvenli olmayan kişinin ipiyle kuyuya inilmez. Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlerin ne kadar boş olduğunu ve havada kaldığını CHP'li belediyelerin uygulamalarından açık şekilde görüyoruz.
Depremzede vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri:
- Burada oturan herkese tebligat geldi. Biz yaklaşık olarak 2 senedir buradayız. Buraya biz bir ücret ödemedik. İlk buraya geldiğimiz de Tunç Soyer bize 'içinde oturan vatandaşlar burayı isterlerse satarız' dedi. Ama bu verdiği sözü inkar etti. Meclis'e verilen önergeler reddedildi. Biz kalacak bir yer bulamadık. Tunç Soyer bizi gözden çıkarmış.
Bizi kesin olarak kapının önüne koymak istiyor. Daha seçimden 2 gün önce tebligatlar hazırlanmış seçimden hemen sonra gönderdiler. Tebligat 12 Mayıs'ta düzenlenmiş ırada zaten hepsi yazıyor. 31 Mayıs'a kadar burayı boşaltmamızı istiyorlar. Şu anda bizim buradan taşınacak gücümü z yok. CHP'li belediye bizi gözden çıkardı. Biz Tunç Soyer'den her hangi bir şey beklemiyoruz.
TOKİ şartlarında bir yerde kiralık bir ev istiyoruz. Biz arıyoruz ama kimse telefonlara çıkmıyor. Telefon açıldığında ise '2 senedir size bakıyoruz, sizden para almadık. Artık başınızın çaresine bakın' diye bize cevap veriyorlar. Buradan 40 tane daire satılmış durumda. Buradaki evleri sırayla satıyorlar.
- Şu an yapacak hiçbir şeyimiz yok, elimizden bir şey gelmiyor. 12 bin liradan aşağı ev bulamıyoruz. Burada bizim çocuklarımızın okulları var biz nasıl çıkacağız. Bize rezerv alanlarda bir hak tanınırsa çok seviniriz.
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