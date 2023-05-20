FETÖ'cü CHP'li Yüksel Taşkın'a mahkemeden tokat: Göreve iade talebine PKK irtibatından ret
7'li koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sadece açıklamalarıyla değil milletvekili listeleriyle de terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye göz kırpmıştı. FETÖ'nün gazetesi Taraf'ta yazarlık yapan Yüksel Taşkın, CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de 1. sıradan aday gösterilmişti. Doğrudan CHP'yi ve seçmenlerini hedef alan yazıları ortaya çıkan Taşkın, seçim kampanyası sırasında KHK'lılarla bir araya gelmişti. Hendek operasyonları sırasında, polis ve askerlerimizi katliamcı olarak niteleyen bildiriye imza attığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan Taşkın'a, mahkemeden tokat geldi. Taşkın'ın işe iade talebi Ankara İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Kararda davanın PKK irtibatı nedeniyle reddedildiği vurgulandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir 1. sıra adayı Yüksel Taşkın'a mahkemeden tokat. FETÖ gazetesi Taraf'ın yazarlarından Taşkın'ın, Marmara Üniversitesi'ndeki görevine dönebilmek için yaptığı başvuru reddedildi.
TAŞKIN FETÖ'NÜN KAPATILAN GAZETESİ TARAF'IN YAZARI
Yüksel Taşkın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne karşı yürütülen hendek operasyonlarını kınayan sözde "barış akademisyenleri" arasında yer alıyordu ve ihraç edilmesinin ardından CHP'ye katılmıştı. Taşkın'ın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarı olduğu ortaya çıkmıştı.
Birçok yabancı devletten ve vakıftan fon alan Medyascope, eski Taraf gazetesi yazarı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'a, daha önce katıldığı bir yayında "Olası bir CHP iktidarında Fetullahçıların Türkiye'de bir geleceği olabilir mi?" sorusunu net yanıt vermemişti.
KEMALİZMİ HEDEF ALMIŞTI
CHP'nin 2020'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yüksel Taşkın'ın 2008 yılında verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi.
Taşkın o röportajda Kemalizm'i "ırkçı" ve "dışlayıcı" söyleriyle hedef alıyor. Taşkın, röportajında, "Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye'den gitmesiyle vatan ve millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizm'in dışlayıcı bir etnik milliyetçiliğe ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var. Özellikle uluslararası meseleler devreye girip de korku ve sıkışma yaşandığında ya da Kürt sorununda sıkıştığında Kemalizm'in ırkçı tarafı ortaya çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.
Taşkın , Tanıl Bora ile yazdığı "Sağ Kemalizm" başlıklı makalesinde de şu ifadeleri kullanıyor: "Seçkinci, atavist(atacı) ve faşizan öğelerle eklemlenen otoriteryanizmi, etnisist-kültüralist açılımları belirgin milliyetçiliği düşünüldüğünde, Kemalizmin esasen sağcı olduğunu ileri sürmek de pekala mümkündür."
Yüksel Taşkın 2014 yılında Hayat Tv'de katıldığı programda da, CHP'nin özellikle Baykal döneminde kendini yenilemediğini, CHP'nin HDP gibi yapılarla yan yana gelinebilecek bir ortamın oluşması gerektiğini söylemişti.
İHANET BİLDİRİSİ'NDE İMZASI VAR!
2015 yılında gerçekleşen ve birçok güvenlik görevlisinin şehit düştüğü hendek olayları sırasında PKK'lı teröristlerle mücadele eden devletimizin asker ve polislerini "katliamcı" olarak niteleyen Akademisyenlerin Bildirisine imza atanlardan biri de Yüksel Taşkın'dı.
CHP'den 1. sıra İzmir Milletvekili olarak seçilen Yüksel Taşkın bildiriye attığı imza nedeniyle Marmara Üniversitesi'ndeki kamu görevinden ihraç edilmişti.
Yüksel'in işe iade talebiyle açmış olduğu dava PKK irtibatı nedeniyle haksız bulunarak özel yetkili Ankara İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.
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