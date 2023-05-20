FETÖ’cü CHP’li Yüksel Taşkın’a mahkemeden tokat: Göreve iade talebine PKK irtibatından ret

Birçok yabancı devletten ve vakıftan fon alan Medyascope, eski Taraf gazetesi yazarı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'a, daha önce katıldığı bir yayında "Olası bir CHP iktidarında Fetullahçıların Türkiye'de bir geleceği olabilir mi?" sorusunu net yanıt vermemişti.

KEMALİZMİ HEDEF ALMIŞTI

CHP'nin 2020'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yüksel Taşkın'ın 2008 yılında verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi.

Taşkın o röportajda Kemalizm'i "ırkçı" ve "dışlayıcı" söyleriyle hedef alıyor. Taşkın, röportajında, "Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye'den gitmesiyle vatan ve millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizm'in dışlayıcı bir etnik milliyetçiliğe ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var. Özellikle uluslararası meseleler devreye girip de korku ve sıkışma yaşandığında ya da Kürt sorununda sıkıştığında Kemalizm'in ırkçı tarafı ortaya çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Taşkın , Tanıl Bora ile yazdığı "Sağ Kemalizm" başlıklı makalesinde de şu ifadeleri kullanıyor: "Seçkinci, atavist(atacı) ve faşizan öğelerle eklemlenen otoriteryanizmi, etnisist-kültüralist açılımları belirgin milliyetçiliği düşünüldüğünde, Kemalizmin esasen sağcı olduğunu ileri sürmek de pekala mümkündür."

Yüksel Taşkın 2014 yılında Hayat Tv'de katıldığı programda da, CHP'nin özellikle Baykal döneminde kendini yenilemediğini, CHP'nin HDP gibi yapılarla yan yana gelinebilecek bir ortamın oluşması gerektiğini söylemişti.